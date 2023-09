Algérie: Solidarité nationale - Le secteur oeuvre à renforcer les mécanismes de prise en charge des personnes âgées

TLEMCEN — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition féminine, Kaouter Krikou, a souligné, samedi à Tlemcen, que son secteur oeuvre à renforcer les mécanismes de prise en charge de la catégorie des personnes âgées.

Lors de sa visite au Centre des personnes âgées sis au plateau de Lalla Setti de la commune de Tlemcen, à la veille de la célébration de la Journée mondiale des personnes âgées, coïncidant avec le 1er octobre, la ministre a souligné que son secteur oeuvre à "renforcer les mécanismes de prise en charge de la catégorie des personnes âgées, à travers leur intégration en milieu social, bénéficier de leur expérience et créer des fermes pilotes pédagogiques et leur généralisation sur les 32 centres de personnes âgées à travers le territoire national".

Mme Krikou a ajouté que "parmi d'autres mécanismes figure la plateforme de signalement des personnes âgées en situation difficile et d'intégration économique, en proposant des mini-projets adaptés aux personnes âgées, ainsi que des subventions directes telles que des aides sociales".

Concernant la pandémie du coronavirus, la ministre a souligné que "notre pays, à travers les décisions sages des autorités supérieures du pays, a élaboré un plan d'urgence efficace pour gérer la crise sanitaire et a épargné à la population divers préjudices et a obtenu des succès évidents dans le domaine de la prévention, la protection sanitaire et sociale des personnes âgées, grâce au système sanitaire et social et à la participation des différents secteurs et organismes actifs dans le domaine".

%

Elle a, en outre, indiqué que "le secteur de la Solidarité nationale a été au coeur de l'événement, à travers des actions d'intervention sur le terrain, des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de prise en charge institutionnelle pour offrir aux personnes âgées toutes les conditions de soins et de protection, par le biais de nombreuses activités et programmes adaptés dans le cadre d'un plan proactif d'urgence qui a permis d'obtenir les résultats escomptés".

Le secteur de la solidarité nationale travaille également sur le dossier de la numérisation des oeuvres sociales et pour faciliter l'accès aux plateformes et applications numériques, notamment l'application numérique, pour informer sur une personne âgée en difficulté, le projet de fermes pilotes pédagogiques, dans le cadre du plan d'actions du secteur pour réaliser des objectifs de développement durable et le plan d'action international de Madrid sur la vieillesse.

Mme Krikou a visité une exposition, au niveau du même centre, sur les réalisations de femmes au foyer et certaines familles productives, des ateliers d'alphabétisation et enseignement des adultes, l'aquaculture et la couture, ainsi que sur et la ferme pilote pédagogique.