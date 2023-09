Algérie: Associer les intervenants dans la promotion des itinéraires touristiques vers les oasis et les ksour

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a mis en exergue, samedi à Alger, la nécessité d'associer tous les acteurs dans la promotion et le développement des itinéraires touristiques vers les oasis et les ksour dans les régions du Sud et des hauts-plateaux.

Présidant les travaux d'une journée d'étude sur le développement des itinéraires vers les ksour et les oasis, organisée en marge du 22e Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), le ministre a indiqué que cette rencontre "se veut une occasion pour échanger les avis et les expériences afin de sortir avec des recommandations permettant d'améliorer les itinéraires touristiques vers les ksour et les oasis, et répondre partant aux attentes des touristes".

Le ministre a également insisté sur "la nécessité d'améliorer la qualité des prestations touristiques pour attirer les touristes et construire une destination touristique unique en proposant des itinéraires vers les ksour et les oasis".

Plusieurs participants à cette journée d'étude ont mis en relief l'importance de prendre en charge les itinéraires vers les ksour et les oasis, notamment dans les régions du sud, mettant en évidence "l'importance historique, archéologique et culturelle de ces régions".