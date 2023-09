Algérie: Béchar - Une pléiade d'artistes africains de renommée mondiale animeront le 10e Festival international de la musique Diwane

BECHAR — La 10e édition du Festival culturel international de la musique Diwane prévue du 26 au 29 octobre prochain à Taghit (wilaya de Béchar) sera animée par une pléiade d'artistes africains de renommée mondiale, à savoir Cheikh Tidiane Seck (Mali), Maalouma (Mauritanie) et Aziza Brahim (RASD) ainsi qu'une troupe tunisienne de Stambali, variante tunisienne du Diwane, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Ces artistes africains de renommée mondiale, dont le passage sur scène est prévu au titre de l'avant-projet du programme artistique de cet événement culturel, vont certainement permettre au public de la région de renouer avec la musique et les traditions culturelles africaines, a affirmé à l'APS le commissaire de cette manifestation, Lahcen Tourki.

Les trois troupes de musique et danse Diwane lauréates du 14e Festival culturel national de la musique et danse Diwane d'Ain-Sefra (W.Naama), qui s'est déroulé du 29 décembre 2022 au 1 janvier 2023, seront également au programme artistique de ce festival, a-t-il souligné.

Le Festival prévoit aussi des spectacles musicaux de proximité dans plusieurs localités de la wilaya, et ce, dans la perspective de l'extension et le rayonnement de cette manifestation à travers la wilaya, selon le même interlocuteur.

Ces spectacles de proximité ont pour objectif de contribuer à la prospection de jeunes talents, membres de groupe et ensembles musicaux tant locaux que des autres régions du pays, a ajouté M. Tourki.

Dans le domaine académique, un cycle de conférences-débats sur le thème "Musique Gnawi, commun africain, extension et communication", sera animé par plusieurs anthropologues et chercheurs dans le patrimoine culturel, notamment les professeurs d'anthropologie, Rabeh Sebba, Abderrahmane Moussaoui et Bahadi Mounir, a-t-il encore fait savoir.

La décision de la délocalisation de ce festival par le ministère de tutelle de la ville d'Alger à celle de Béchar, est venue du fait que cette ville du Sud-ouest du pays est considérée comme la capitale nationale du Diwane qui fait partie intégrante du patrimoine national musical et chorégraphique ancestral, de même que dans le cadre de la révision des outils de gestion et organisation des manifestations culturelles nationales et internationales à travers le pays", a-t-on rappelé.