Nigeria: Angleterre - Ola Aina parle de son intégration à Nottingham Forest !

L'international nigérian Ola Aina a décrit sa période d'intégration à Nottingham Forest comme une « navigation en douceur » après avoir rejoint le club en tant qu'agent libre.

Aina a été un élément régulier de Forest cette saison et il continue à se construire une réputation de favori des supporters au City Ground. Après avoir été libéré par le Torino, Aina a finalement rejoint Forest pour un an et a fait ses débuts contre Arsenal en août.

Parlant de son intégration à Forest, Aina a déclaré que le club avait été « bon » pour lui, tout en faisant équipe avec d'autres internationaux nigérians comme Taiwo Awoniyi et Emmanuel Dennis.

« Je me suis bien amusé. J'ai apprécié tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. L'équipe, les joueurs, la ville elle-même, tout cela a été très bon pour moi jusqu'à présent et j'espère que cela va continuer. J'ai été le premier à arriver cet été et c'était sympa, j'avais Taiwo [Awoniyi] et Emmanuel Dennis que je connaissais du Nigeria, je connaissais Morgan [Gibbs-White] et Harry Toffolo aussi, donc ça s'est bien passé. Les matches ont été difficiles, mais je pense que pour moi et pour l'équipe, c'est une bonne chose de voir où nous en sommes. J'ai l'impression que nous n'avons pas trop mal joué contre les grandes équipes, c'était un défi mais c'était bien. », a déclaré Aina, selon la BBC.