Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Octobre 2023

Sénégal : Présidentielle 2024- Karim Wade fait un pas de plus vers sa candidature

Dans un tweet, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, qui garde le mystère autour de ses intentions depuis des mois, annonce que Maguette Sy, sera chargé de collecter les parrainages pour le candidat du Parti démocratique sénégalais sans préciser qui est ce candidat. Derrière ce tweet et le hashtag #KarimWade2024 qui le conclut, les internautes sont nombreux à avoir vu une annonce indirecte de candidature du fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Lui qui, depuis des mois, laisse planer le mystère sur ses intentions. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Sara 2023 - 12 milliards de FCfa d’engins mécanisés à des producteurs et transformateurs

Ce sont 12 milliards de FCfa d’engins motorisés et d'intrants que le Premier ministre, Patrick Jérôme Achi, a remis le 29 septembre 2023, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, a une trentaine d’Organisation professionnelles agricoles (Opa). C’était à l’ouverture de la 6e édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara 2023) qui se tient jusqu’au 8 octobre 2023 au Parc d’exposition d’Abidjan-Port-Bouët.Ce appui du gouvernement est composé de 20 tracteurs, 150 tricycles et 100 perches mécanisées. Mais également de 4 600 tonnes d’engrais pour une superficie totale fertilisée de 29 589 ha de plantation de palmier à huile. Il est aussi prévu lors de la phase pilote du Projet d’urgence d’appui aux filières hévéa et palmier à huile (PUAHP), lui-même issu du Programme d’urgence de soutien aux filières agricoles impactées par le Covid-19 (Purga), un appui et une contractualisation avec 60 Pme ou coopératives spécialisées pour lever les contraintes liées au manque de main d’œuvre et à la pénibilité de certaines opérations auxquelles font face les producteurs des deux filières. (Source : Fratmat.info)

Gabon : Justice- L’épouse d’Ali Bongo inculpée pour « blanchiment de capitaux »

L’épouse du président du Gabon Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a été inculpée notamment de « blanchiment de capitaux » et maintenue en résidence surveillée un mois après que son époux a été renversé par des militaires, a annoncé vendredi le procureur de la République de Libreville. Noureddin Bongo Valentin, le fils du couple, est déjà inculpé et incarcéré notamment pour « corruption » et « détournements de fonds publics », avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et deux ex-ministres.A la suite de ces inculpations, « Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin a comparu le jeudi 28 septembre devant le juge d’instruction qui l’a inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux (…) avant qu’une assignation à résidence ne soit ordonnée », a déclaré le procureur André Patrick Roponat dans une brève allocution sur les chaînes de télévision publiques. La nuit même du putsch, Noureddin Bongo Valentin et plusieurs de ses jeunes proches et proches de l’ex-Première dame au sein du cabinet présidentiel avaient été arrêtés et montrés au pied d’innombrables malles, valises et sacs débordant de billets de banque pour des centaines de millions d’euros saisis à leurs domiciles. (Source : africaguinee.com)

Niger : Diplomatie- Retour à Niamey du ministre des Affaires Etrangères

Le ministre des Affaires Etrangères de la Coopération des Nigériens à l'Extérieur Bakary Yaou Sangaré a regagné Niamey, la nuit de ce vendredi 29 septembre 2023, en provenance de New York, où il a pris part de la 78e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Un accueil chaleureux lui a été réservé ainsi qu’à la délégation qui l’a accompagné, par les forces vives du pays. Le Ministre des Affaires Etrangères a saisi l’occasion pour « remercier le peuple nigérien pour son combat qu’il mène jour et nuit, Je suis très ému surtout motivé pour continuer la lutte aux côtés de notre vaillant peuple, pour la souveraineté, l’indépendance totale et pour la dignité ». (Source :Anp)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Une délégation de la Bvdp rend visite aux Vdp hospitalisés

Le 29 septembre 2023, une délégation de la BVDP s’est rendue à la clinique d’hospitalisation du Centre Médical du Camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana (CMCGASL) à Ouagadougou. La délégation conduite par son premier responsable, le Lieutenant - Colonel Thomas Savadogo, commandant de la Bvdp , a été reçue par le médecin Colonel Daouda Ouattara ,Chef de la Clinique de la Radiologie et Imagerie du CMCGASL , représentant le médecin Colonel-Major Sosthène Somda, Directeur du CMCGASL. Cette visite avait pour objectif de s’enquérir de l’état de santé des VDP blessés sur les différents théâtres des opérations, de se rassurer de leur prise en charge sanitaire et de leur apporter un soutien moral. Les Vdp blessés en retour ont remercié la délégation pour la visite et se sont dits très satisfaits des soins qu’ils ont reçus à la clinique. Ils ont rassuré par ailleurs leur premier responsable, le commandant de la Bvd, de leur détermination et de leur engagement à poursuivre la lutte jusqu’à la victoire finale. (Source : aouaga.com)

Togo : Éducation- « Zéro grossesse et tolérance zéro envers le harcèlement sexuel »

Les écoles publiques et privées ont officiellement ouvert leurs portes ce lundi 25 septembre, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Le ministre de tutelle, Dodzi Kokoroko souhaite voir « zéro grossesse » en milieu scolaire cette année et promet « tolérance zéro » pour les harceleurs. Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et technique s’est exprimé à travers un message sur Twitter.« Fructueuse année scolaire aux élèves et apprenantes. La vision n’a pas changé, restez focus et studieux. La réussite est à ce prix. Je souhaite du courage aux acteurs de la chaîne éducative et aux parents », a écrit Dodzi Kokoroko. Puis d’ajouter : « Zéro grossesse et tolérance zéro envers le harcèlement sexuel ». Il rappelle que le numéro vert 8250 est disponible pour signaler tout abus. (Source : alome.com)

Mali : Crise sécuritaire- Le gouverneur de Taoudéni et des organisations de la société civile plaident pour le dialogue avec les groupes armés

Le général Ould Meydou, gouverneur de la région de Taoudéni et des organisations de la société civile ont lancé ce vibrant appel au dialogue le jeudi au Mémorial Modibo Kéita lors de la conférence débat sur le “vivre ensemble dans un contexte de crises” organisée par l’Association des ressortissants et sympathisants de la région de Taoudénit en partenariat avec des leaders jeunes de la société civile. C’était sous la présidence du ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué. Pour le président de l’Association des ressortissants et sympathisants de la région de Taoudénit Sidy Ould Bagna, notre pays se trouve à un virage important de son existence et l’heure doit être à l’union sacrée de tous les Maliens autour du vivre ensemble. Parlant au nom des femmes de ladite association, Lala Safia Haïdara a abondé dans le même sens. Selon elle, au Mali nous sommes obligés de vivre ensemble. “Nous n’avons pas deux Etats ou que l’on aille, nous serons des étrangers. Chacun de nous a une responsabilité dans le cadre de cette paix et du vivre ensemble que nous devons léguer à nos enfants”, a conseillé Lala Safia Haïdara. Pour le général Oud Meydou le Mali a besoin de la paix. A l’en croire le problème de rebellions d’Aqmi ne saurait être réglée sans le dialogue. (Source : abamako.com)

Rca : Rapatriement d’ex-combattants de la Lra et leurs dépendants vers l’Ouganda- La Minusca annonce la dernière phase

« Les gouvernements centrafricain et ougandais, avec le soutien de la Minusca, ont procédé, le jeudi, 28 septembre 2023, à la troisième et dernière phase du rapatriement volontaire vers Entebbe, Ouganda, d’ex-combattants de la Lra et leurs dépendants qui vivaient sur le territoire de la République centrafricaine (Rca) depuis une quinzaine d’années », a annoncé la force de l’Onu en Rca. Une délégation Ougando-centrafricaine conduite par le ministre d’Etat en charge du Ddr et du suivi de l’Appr, et comprenant des Ong ayant facilité le contact avec les ex-combattants Lra volontaires au rapatriement dans leur pays, a séjourné la semaine dernière à Mboki en Rca avec l’appui logistique et l’accompagnement technique de la force de l’Onu en Rca. (Source : abangui.com)

Guinée : Procès des évènements du 28 septembre 2009- Au centre d’une table-ronde à Conakry

Dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée, le Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme « Onu Droit de l’Homme », a organisé une table-ronde, ce vendredi 29 septembre 2023, sur le procès des évènements du 28 septembre 2009. Présidée par le ministre de la Justice Garde des Sceaux, la rencontre a rassemblé les partenaires techniques et financiers engagés à appuyer la Guinée dans la mise en œuvre de ce procès. L’initiative d’organiser cette table ronde vise à échanger sur le déroulement du procès, y compris l’appui des partenaires techniques et financiers dans le mode de financement. Elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’impunité des crimes graves, à l’image de ceux commis le 28 septembre 2009 au stade éponyme de Conakry. C’est une des priorités de Onu Droits de l’Homme en Guinée. (Source : africaguinee.com)