Tunisie: Championnat de la ligue 2 | Journée inaugurale les 7 et 8 Octobre - Favorable aux cadors

La JSK sur du velours, le CSHL favori et entrée en lice délicate pour le SG, l'ASG, l'ESZ, l'ASR et le CS Chebbien.

La journée inaugurale du championnat de la Ligue 2 est programmée pour les 7 et 8 octobre, une ronde en deux temps avec la présence de 24 équipes réparties en deux groupes. Pour ce « warm-up », nous aurons déjà droit à des oppositions qui valent forcément le détour, compte tenu de la valeur des équipes en présence et de leur vécu non pas parmi les divisionnaires, mais du côté de l'élite.

Ainsi, dès samedi 7 octobre, sur le coup de 15h00 tapantes, au sein du groupe A, deux ex-nationaux qui joueront forcément l'accession à terme seront à l'épreuve d'ambitieux outsiders. Grandissime favori du groupe avec l'ESHS et le CSHL, la JSK ouvrira le bal au stade Hamda-Laouani, dans son fief face à l'ASOE. Match piège cependant car Oued Ellil a ces dernières années appris à voyager et prend parfois un malin plaisir à résister aux cadors quand elle est dans un bon jour. Autre place forte du football tunisien, l'ESHS sera à l'épreuve du déplacement du côté de la banlieue sud où le Sporting de Ben Arous l'attend de pied ferme. Attention à l'effet de surprise pour les Sahéliens car le SCBA tentera de lancer sa saison assez tôt.

Toujours concernant la journée du samedi 7 octobre, l'ASA, pépinière historique du football tunisien, ayant enfanté les Mohamed Hedi Bayari et autre Tarek Dhiab, recevra un autre club du Sahel, Kalaâ Sport. Match équilibré en perspective.

Pour clore le programme des clubs du Sahel, le CS Msaken, club de coeur de Zoubeir Baya, sera forcément mis à rude épreuve, au Cap Bon face à Korba. Là aussi, il serait difficile de pronostiquer un résultat quoiqu'en l'état, le club receveur part souvent avec un léger avantage. A Tabarka maintenant, le CST croisera le fer avec l'ES Radès et tentera d'annoncer la couleur dès les premières salves de la saison.

Enfin, le lendemain du samedi 7 octobre, dimanche, un mini-sommet aura pour théâtre le stade d'Hammam-Lif où les Verts, autres favoris du championnat, recevront Jendouba Sport, un ancien pensionnaire de la Ligue 1 qui n'arrive pas depuis quelques années à sauter le pas et regagner sa vraie place dans la hiérarchie du football tunisien. Avantage au CSHL qui entend vite retrouver l'élite cette saison, à commencer par prendre option dès la phase 1 du championnat, points de bonus obligent.

Du lourd pour la Stayda et la Zliza

Outre le classique CSHL-JS prévu dimanche 8 octobre, le même jour se dérouleront les matchs du groupe B avec deux grands formats au menu, SG-ASR et ESZ-ASG. Commençons par les deux clubs phares de la ville de Gabès. Dans son bastion, le SG croisera l'AS Rejiche, un club qui monte depuis des années, mais qui n'a pu cependant se maintenir parmi l'élite au bout d'un apprentissage de la Ligue 1 où il a pourtant laissé les meilleures impressions. Ce faisant, même en Ligue 2, l'ASR devra élever le niveau pour tenir la route et la cadence dès le début. Pas évident cependant face à une Stayda décidée à renaître de ses cendres cette saison.

L'autre choc du dimanche mettra aux prises l'ESZ à la Zliza. A Zarzis, l'Espérance locale entend faire d'une pierre deux coups : débuter la compétition en trombe et écarter provisoirement un adversaire de la pole position. Vaste programme face à une ASG qui compte elle aussi jouer les premiers rôles cette saison. Le troisième candidat aux premières loges du groupe s'appelle le CS Chebbien. Rétrogradé en L2, l'ex-pensionnaire de l'élite, il compte vite se relever, à commencer par bien entamer la compétition. Mais ce ne sera pas gagné d'avance au moment d'affronter les insulaires de l'ES Jerba dans leur antre.

Au sein du groupe B, ne pas mésestimer aussi l'Olympique Sidi Bouzid et l'Olympique Médenine, deux valeurs sûres qui envisagent aussi de lancer leur saison sans délais. A l'épreuve du déplacement du côté de Moknine, l'OSB tentera de se positionner assez tôt, alors qu'au révélateur des insulaires de l'OC Kerkennah, le COM tentera d'en faire autant. Enfin, entre l'AS Jelma et ES Rogba Tataouine, ce match d'ouverture est à mettre à profit pour activer le compteur en attendant d'affronter les cadors par la suite.

Le programme

Groupe A

Samedi 7 octobre à 15h00

- AS Ariana-Kalaâ Sport

- SC Ben Arous-ES Hammam-Sousse

- CS Korba-CS Msaken

- CS Tabarka-ES Radès

- JS Kairouanaise-AS Oued Ellil

Dimanche 8 octobre à 15h00

- CS Hammam-Lif-Jendouba Sport

Groupe B

Dimanche 8 octobre à 15h00

- SC Moknine-Olympique Sidi Bouzid

- OC Kerkenah-Olympique Médenine

- AS Jelma-ES Rogba Tataouine

- Stade Gabésien-AS Rejiche

- ES Jerba-CS Chebba