Tunisie: Ce soir, Concert de Mongi Ben Bouzid et d'Emmanuelle Houerbi, à 19H30, au Musée «Lalla Hadria» à Midoun, à Djerba, - Passion lyrique, encore et toujours !

Pour son deuxième concert en Tunisie, et pour partager encore une fois avec le public sa passion pour la musique et l'art lyrique, le ténor Mongi Ben Bouzid, accompagné au piano par Emmanuelle Houerbi, a choisi l'île de Djerba, le pays de ses origines.

Le chanteur se produira dans le cadre du musée Lalla Hadria à Midoun.

Ce magnifique musée, qui présente un riche panorama des Arts en Tunisie et des arts et cultures arabo-islamiques, accueillera idéalement cette nouvelle soirée musicale.

Ce concert sera aussi une occasion rêvée pour célébrer en musique l'inscription du patrimoine de l'île de Djerba sur la liste de l'Unesco ! Pendant cette soirée musicale, le public pourra entendre de grands airs d'opéra et des chansons italiennes, dont les oeuvres de célèbres compositeurs comme Verdi, Donizetti, Puccini, Cilea, Lehar, Tosti ou De Curtis. Un programme varié et ambitieux, qui ravira tous les mélomanes de Tunisie et d'ailleurs.

Ce concert sera enfin l'occasion d'accueillir le public loin de la capitale, et s'adresse aussi bien aux habitants de Djerba et des environs qu'à ses nombreux touristes et visiteurs étrangers. Accueillie par le complexe touristique Djerba Explore, cette soirée confirmera l'attractivité de l'île de Djerba et son ouverture à toutes les cultures et à toutes les musiques.