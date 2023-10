Tunisie: C1 | Second tour préliminaire retour - 19H30 à Marrakech - FAR-ESS - Tout donner...

En jetant toutes leurs forces dans la bataille face aux Marocains des FAR au Grand stade de Marrakech, les joueurs de l'Etoile doivent sortir les crocs et jouer crânement leur chance. Il faut y croire !

Le grand jour est arrivé avec ce choc tant attendu au Maroc, entre l'AS FAR et l'ESS, pour livrer le nom du qualifié en phase de groupes de la Ligue des Champions. A ce titre, en cas de qualification, l'ESS s'assure le versement par la CAF d'une somme de 700.000 dinars. Mais il ne faut pas faire trop de calculs et jouer un match sérieux et appliqué surtout en défense pour garder les buts vierges. Même si avec l'armada offensive des Marocains, cela paraît difficile, mais en verrouillant les issues au but de Jmal, l'ESS pourrait avoir l'adversaire à l'usure, lui qui déroule souvent et score beaucoup à domicile. Il faut aussi penser à aller de l'avant et tenter des incursions dans leur défense pour marquer un but qui peut valoir son pesant d'or au décompte final. Parce que l'ESS a réussi à garder sa cage inviolée à l'aller. Faire douter l'adversaire et l'acculer à la faute est la clé du match.

En face, Nasreddine Nabi, coach tunisien des FAR, reste mesuré malgré son dernier succès en Botola, contre le Mouloudia d'Oujda, arguant «d'une faible opposition, composée de jeunes joueurs». On mesure dans ses propos la véritable considération qu'il accorde au match face à l'Étoile. Les Marocains savent qu'ils ont un but à remonter et que l'historique des confrontations, même si ça date d'il y a longtemps, est en faveur de l'ESS. Mais avec un petit avantage au score, les joueurs de l'Etoile vont devoir sortir le grand jeu, pour ramener la qualification haut la main et de haute lutte. Les meilleurs joueurs depuis le début de saison doivent être alignés d'entrée.

Un onze forcément à vocation défensive

Le onze probable que va aligner Imed Ben Younes sera forcément à vocation défensive, parce qu'on connaît l'imperméabilité de la défense de l'Etoile dans les matchs à enjeu. Jouer l'attaque par intermittence sans doute, donc prôner un schéma en 5-3-2 est envisageable. Ali Jmal dans les bois, Ghofrane Naouali, Hamza Jelassi, Slah Ghedamsi, Jasser Khemiri, H.Ben Ali en défense, la paire Mbé-Sidibé et Ouertani au milieu et le duo Abid-Abdelli en attaque. A un ou deux joueurs près, ce sera la formation rentrante de Ben Younes, assisté de Ghzal et Nafkha. Le groupe de 21 joueurs présents au Maroc est d'ailleurs composé de trois gardiens de buts: Ali Jmal, Rami Gabsi et Wael Gazzah et 18 joueurs de champ: Ghofrane Naouali, Jasser Khemiri, Slah Ghedamsi, Hamza Jelassi, Houssem Ben Ali, Fradj Ben Njima, Abderrazak Bouazra, Soumaila Sidibé, Jacques Mbé, Adam Ouertani, Mohamed Amine Jebali, Louay Ben Hassine, Youcef Abdelli, Assil Jaziri, Oussama Abid, Yassine Chamakhi, Raki Aouani et Vinnie Bongonga.

Composer avec les aléas climatiques

Ce match retour du second tour préliminaire sera dirigé par l'arbitre burundais Pacifique Ndabihawenimana. Les arbitres assistants seront Emery Niyongabo et Renovat Bizumuremyi.

Du point de vue météorologique, il fera 35 degrés au moment de la rencontre, donc une forte chaleur est attendue même en soirée et avec laquelle il va falloir composer.

Mais il n'y aura pas beaucoup de vent avec une vitesse de 8km/h et une faible humidité de 12%. Enfin, rappelons que le match sera retransmis sur la chaîne satellitaire sportive marocaine Arryadia disponible sur Nilesat.