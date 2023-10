Tunisie: Ligue des champions | 2e tour préliminaire (retour) - EST-AS Douanes (cet après-midi 17h00 à Rades) - La voie est libre !

Face à une modeste formation burkinabè de l'AS Douanes, les "Sang et Or", qui ont déjà pris option à l'aller, auront logiquement la tâche facile pour composter leur billet pour la phase de groupes.

Les choses sérieuses commencent pour les "Sang et Or" qui ne sont qu'à 90 minutes de la phase de groupes de la Champions League. Ils recevront cet après-midi (17h00) les Burkinabès de l'AS Douanes en match retour comptant pour le 2e tour préliminaire de la C1 africaine.

La logique veut que les hommes de Mouine Chaâbani soient en roue libre cet après-midi face à un adversaire qui n'a rien démontré ou presque à l'aller.

D'ailleurs, nous avons envie de dire que le score du match aller (1-0) n'était pas cher payé. Yassine Meriah a raté un premier penalty avant que Mohamed Amine Tougai ne transforme le deuxième. Tout cela en moins d'une demi-heure de jeu.

Durant le temps qui restait du match, les Espérantistes ont préféré gérer à leur guise et économiser leurs efforts en prévision du classico contre le CSS. Un match que les Espérantistes ont remporté, encore une fois, haut la main, en faisant preuve de réalisme et d'opportunisme, sans trop se dépenser. Car de l'énergie, il faut en garder, notamment pour cet après-midi même si la tâche s'annonce facile.

On ne change pas une équipe qui gagne...

Cet après-midi, il ne faudra pas s'attendre à des changements dans le onze de départ. Mouine Chaâbani ne compte pas changer une équipe qui gagne. Le seul poste en ballottage est celui du gardien de but, entre Ben Chérifia et Memmiche.

Le coach "sang et or" privilégiera-t-il l'expérience de Ben Chérifia ou encouragera-t-il le jeune Memmiche qui a sorti un grand match contre le CSS ? D'ailleurs Memmiche a plus de chances de partir d'entrée.

Dans l'axe central, on retrouvera le duo Meriah-Tougai. Bouchniba et Ben Hmida seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Devant, on trouvera El Ayeb, Derbali et Tka. Quant à Sasse et Ghacha, ils apporteront leur soutien à l'attaquant de pointe. Un poste qui sera occupé par Ben Hammouda.

Ceci dit, on attend toujours de voir à l'oeuvre l'attaquant Bilel Sahli. Un joueur opérationnel depuis un certain temps déjà et qui figure sur la liste africaine. Le lancer en cours de jeu, une fois l'ascendant confirmé par un but ou même deux, serait une bonne idée.