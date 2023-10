Sénégal: Djibril Gningue, expert électoral, membre du Gradec - «Si le refus de la Direction générale des élections, est établi, il est manifestement illégal, anti démocratique et discriminatoire»

« Si le refus de la Direction générale des élections de délivrer le dossier de collecte des parrains au mandataire du candidat de la coalition Sonko Président 24 au prétexte qu'elle aurait reçu des instructions dans ce sens est établi, il ne me semble pas justifié parce que ne reposant pas sur une base légale.

Car, en principe, tous les candidats à la candidature doivent pouvoir recevoir le dossier en question. Monsieur Sonko n'ayant encore fait l'objet d'aucune condamnation définitive dans les dossiers judiciaires qui le concerne, il jouit encore totalement de ses droits civils et politiques et de ce fait, il a bel et bien la faculté de pouvoir se présenter à l'élection de la présidentielle de février 2024. Et donc, de recevoir par voie de conséquence, par le biais de son mandataire, les fiches de collecte des parrains.

Cela signifie que tout refus de la part de l'administration de remettre à son mandataire le dossier de collecte des parrains sous prétexte qu'elle aurait reçu des instructions dans ce sens, est contraire au-delà de la loi électorale, aux dispositions de la Constitution des lois et règlements et donc manifestement illégal antidémocratique et discriminatoire. En conséquence, face à cette situation, que le mandataire de la coalition Sonko président 2024 annonce la saisine par sa coalition des juridictions compétentes pour faire annuler ce refus me semble être une bonne démarche à condition que ce refus à défaut de leur être notifié par écrit ait été dûment constaté par un huissier de justice ».