Afrique: Forum Galien du 02 au 07 octobre - La Directrice Régionale de l'OMS pour l'Afrique, attendue à Dakar

La Directrice Régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Dr Moeti Matshidiso, est attendue à Dakar, du 2 au 7 Octobre 2023, pour prendre part au Forum Galien du Partenariat Mondial pour l'Education. Elle sera dans la capitale sénégalaise sur invitation du Professeur Awa Marie Coll Seck, Ministre d'État auprès du Président de la République du Sénégal, Présidente de l'Association Galien Afrique.

Dakar va accueillir cette année le forum Galien du 02 au 07 octobre prochain. Pour la sixième fois consécutive, le Forum Galien aura lieu en Afrique, sur le sol sénégalais et fera de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et du leadership des femmes et des jeunes. Le Prix Galien est décerné depuis 50 ans et est l'équivalent du prix Nobel de l'innovation pharmaceutique. Depuis la première édition en 2018, le Galien Forum Afrique oeuvre au renforcement de la recherche et du développement durable par le partage d'expériences face aux enjeux majeurs de santé publique. Le Galien Forum Afrique offre une plateforme d'échanges scientifiques de haut niveau sur des questions d'intérêt commun, sur les priorités de santé de notre continent. C'est l'occasion de partager les leçons apprises, de discuter des défis et des perspectives. Le thème central pour cette année est : « Maladies non transmissibles : l'Afrique dans la lutte ».

La Directrice Régionale de l'OMS Afrique a l'honneur d'être l'hôte de marque de ce forum en qualité de co-présidente du panel de discussions sur les Maladies Non Transmissibles (MNT) sur le thème : « Approche multisectorielle de la prévention des MNT ».En marge de sa participation au Forum Galien, Dr Moeti Matshidiso rencontrera les équipes du bureau pays et du Hub de gestion des urgences sanitaires basé à Dakar. Dans le continuum de cette visite, la Directrice régionale sera reçue en audience par Dr Marie Khémesse Ngom. La visite du centre gestion logistique des urgences sanitaires de Diamniadio le 4 Octobre 2023, sera une étape importante de son agenda. La construction du hub logistique pour l'Afrique de l'ouest est en cours et se veut un centre de référence pour la prévention, la préparation, la détection, et la réponse rapide aux urgences de santé publique.

Av ce niveau, il faut rappeler que l'OMS appuie le Sénégal pour en faire un pôle d'excellence régional qui couvrira 17 pays d'Afrique de l'ouest, plus l'Algérie et Mauritanie qui remplira deux fonctions essentielles à savoir améliorer la coordination régionale des urgences en servant de bras opérationnel au programme de préparation et de riposte aux situations d'urgence de l'OMS. Le hub servira aussi à assurer l'expédition de fournitures et d'équipements médicaux vitaux dans les 24-48 heures suivant la survenue d'une urgence de santé publique. Une rencontre avec le Ministre de la Santé et de l'action sociale, le 3 Octobre 2023, au cabinet du MSAS, pour échanger notamment sur les progrès accomplis par le pays pour tendre vers la couverture sanitaire universelle, les priorités et les défis dans la mise en oeuvre du plan national de développement sanitaire ainsi que les attentes vis-à-vis des partenaires dont l'OMS est le chef file. La visite du Dr Moeti s'achèvera le 7 Octobre 2023, après avoir pris part à d'autres panels thématiques dans le cadre du Forum Galien et mis à profit sa visite pour rencontrer la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Sénégal.