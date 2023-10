Maroc: Omar Hilale - Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a fait preuve de détermination, de sérieux et de solidarité face aux effets du séisme

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait preuve de détermination, de sérieux, de solidarité et de volonté pour faire face aux effets du séisme qui a secoué certaines régions du Royaume, a indiqué, mardi à New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale.

"Dès le début, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a donné Ses Hautes instructions pour mobiliser tous les services de l'Etat, dont les Forces armées Royales, les départements gouvernementaux, les autorités locales, les forces publiques et les équipes de la protection civile afin de prendre les mesures d'urgence nécessaires en vue d'accélérer les opérations de secours, évacuer les personnes blessées, apporter de l'aide aux familles affectées et créer une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées", a relevé M. Hilale dans la Déclaration au nom du Maroc, lors du débat général de la 78ème session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Il a également noté que le Maroc, sous la conduite effective et la supervision directe du Souverain, est passé de l'étape de secours à celle de réhabilitation et de reconstruction des zones sinistrées, ajoutant que Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes orientations pour l'activation d'un programme réfléchi, intégré et ambitieux destiné à apporter une réponse forte, cohérente, rapide et volontariste aux effets de ce séisme, d'un budget prévisionnel global estimé à 12 milliards de dollars sur une période de cinq ans, dont la première version couvre l'ensemble des régions sinistrées, ciblant une population de 4,2 millions d'habitants.

%

Pensé sur la base d'un diagnostic précis des besoins, ce programme comprend des projets visant la reconstruction des logements et la mise à niveau des infrastructures touchées et le renforcement de la dynamique socioéconomique dans les régions concernées, a-t-il précisé, ajoutant que le financement de ce programme multisectoriel sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'Etat, de contributions des collectivités territoriales et du Compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, ainsi qu'à travers des dons et la coopération internationale.

M. Hilale a en outre fait observer que Sa Majesté le Roi a insisté pour que l'opération de reconstruction se fasse en harmonie avec le patrimoine de la région et ses caractéristiques architecturales uniques, tout en respectant la dignité des populations, ainsi que leurs us et coutumes.

En parallèle avec ses actions, les différentes composantes de la société marocaine, à l'interne comme à l'externe, ont adhéré à l'effort collectif pour apporter de l'aide aux populations sinistrées, dans un élan de solidarité et de synergie nationale inouï, a-t-il poursuivi.

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a, par ailleurs, exprimé les remerciements et la gratitude du Royaume à leurs Majestés, Altesses et Excellences, Rois, Princes, Chefs d'Etat et de gouvernement et ministres qui ont fait part de leur solidarité et soutien au Maroc à la suite du séisme, ainsi que de leur disposition à se tenir aux côtés du Royaume pour faire face aux effets de ce tremblement de terre.