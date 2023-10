Afrique du Sud/Tanzanie: LDC CAF - Mamelodi Sundowns et Young Africans qualifiés pour la phase de poule

Vainqueur 4-0 au match aller contre Bumamuru, le Mamelodi Sundowns n'avait pas de très grands efforts à faire au match retour du second tour préliminaires de la Ligue des champions Caf. A la fin, les Sud-africains ont de nouveau battu leur adversaire 2-0.

Mvala (11e) et Mokoena (49e) ont été les deux buteurs de Mamelodi Sundowns qui l'emportent 6-0 sur les deux rencontres et se qualifie donc pour la phase de poule de la Ligue des champions Caf.

The Brazilians come out on top and advance to the group stages of the CAF Champions League after a convincing win at home against Burundian side Bumamuru FC!👆

Mamelodi Sundowns (11' Mvala, 49' Mokoena)(6)2️⃣-0️⃣(0) Bumamuru FC#Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/7hqonjuTjh

Il en est de même pour Young Africans qui a sorti Al Merreikh de la compétition. Après avoir gagné 2-0 au match aller, le club tanzanien s'est de nouveau imposé au match retour 1-0.

HUGE header! 💥 Clement Mzize. 🙌🔰#TheClubAboveAll#DaimaMbeleNyumaMwiko pic.twitter.com/W9UJ6niHrx

