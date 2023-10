Algérie: Commerce - Installation du Conseil d'affaire algéro-ougandais

ALGER — Le Conseil d'affaires algéro-ougandais, qui a été installé samedi à Kampala (Ouganda), a tenu sa première session, indique un communiqué du ministère.

L'installation de ce conseil s'est déroulée en marge des travaux du Forum du commerce et de l'investissement algéro-ougandais qui ont débuté samedi sous le thème "Les opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour le renforcement des relations commerciales bilatérales entre l'Algérie et l'Ouganda", avec la participation de représentants de 51 sociétés algériennes ainsi que des hommes d'affaires des deux pays, précise le communiqué.

L'installation du Conseil d'affaires algéro-ougandais intervient suite à l'accord de partenariat et de coopération signé hier, vendredi, entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), et son homologue ougandaise, sous la supervision du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, en compagnie du ministre ougandais du Commerce, de l'Industrie et de la coopération Francis Mwebesa.

Dans une déclaration en marge de l'événement économique, le chargé de la gestion de la CACI, Houcine Zaoui, a affirmé que le Conseil d'affaires conjoint constitue un mécanisme visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays, soulignant les opportunités "prometteuses" offertes aux deux parties.

Après avoir rappelé le succès qu"a connu la foire des produits algériens, inaugurée, vendredi, M. Zaoui a salué l'accueil des autorités ougandaises réservé à la délégation économique algérienne, composée d'hommes d'affaires venus faire la promotion des produits nationaux en Afrique de l'Est.

Pour sa part, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, s'est félicité de la création du Conseil d'affaires algéro-ougandais et de l'organisation du forum, qui constitue, a-t-il dit, une étape visant à renforcer la coopération Sud-Sud.

La secrétaire permanente du ministère ougandais du commerce, de l'industrie et de la coopération, Géraldine Sali a affirmé que la création du conseil d'affaires bilatéral représente un nouveau départ de la coopération entre les hommes d'affaires algériens et ougandais, soulignant que le conseil qui compte dix membres des deux pays contribuera à "éliminer tous les obstacles commerciaux entre les deux pays".

L'installation du conseil d'affaires bilatéral et l'établissement d'un forum économique algéro-ougandais viennent couronner les efforts consentis par les deux parties pour renforcer les relations économiques depuis la visite d'Etat effectuée en mars dernier en Algérie, par le président ougandais, M. Yoweri Museveni, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Pour sa part, la présidente de la chambre du commerce et de l'industrie de l'Ouganda, Mme Olive Kigongo a mis en exergue l'importance de la création d'un conseil d'affaires commun et l'organisation du forum algéro-ougandais en vue de booster l'investissement et les échanges commerciaux bilatéraux, saluant les efforts des deux gouvernements algérien et ougandais pour garantir ces opportunités aux hommes d'affaires.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni et son homologue ougandais Francis Mwebesa ont coprésidé, vendredi, l'ouverture de la première foire des produits algériens en Ouganda avec la participation de plusieurs entreprises algériennes, publiques et privées activant dans divers domaines.