Tunisie: Marathon « Run in Carthage » / Demain la 7e édition - La culture de la performance

A sa façon de se revendiquer, le marathon Run In Carthage prend de plus en plus forme et fond, dans un véritable modèle de maturité et d'épanouissement. C'est que les bonnes volontés amènent les grands résultats.

Il y a de ces événements qui marquent de leur empreinte tout le paysage sportif, qui laissent des souvenirs et qui incarnent à la fois le passé, le présent et l'avenir. A sa façon de se revendiquer, le marathon Run In Carthage, dont la 7e édition aura lieu demain au détour de Megara, prend de plus en plus forme et fond, dans un véritable modèle de maturité et d'épanouissement. C'est que les bonnes volontés amènent les grands résultats. D'une édition à l'autre, le RIC a pris une dimension incontestable. Il fait partie du calendrier des grands rendez-vous de l'athlétisme tunisien. Ses organisateurs ont des certitudes et ne manquent pas à chaque fois de créer les belles opportunités.

Dotés d'un sens organisationnel aigu, ils savent forcer le cours des événements, notamment quand cela devient nécessaire, mais également et surtout quand cela devient carrément une ligne de conduite, un mode d'emploi. Ici et là, on a l'impression que tout devient possible pour Riadh Ben Zazia et pour tout le comité d'organisation.

D'ailleurs, ce qui a été accompli jusque-là sert toujours pour montrer le chemin qu'il reste à faire. Tous ces détails, ces atouts qui font encore et toujours la différence. Ils en avaient tellement montré de belles choses qu'ils se dotent ainsi des arguments requis pour les performances. Certes, il est toujours important de relever le défi de chaque épreuve, mais surtout de convaincre et de persévérer. Il n'y a pas de plus significatif. En un mot, tout ce qu'il faut pour être performant.

Le RIC est aujourd'hui bien dans la ligne de ses ambitions et de ses objectifs, notamment par rapport à tout ce qui a été promis, et même prédit. Tout ce qui a été accompli correspond aux obligations et la culture de performance et d'exploit.

Un parcours idéal

Sur un terrain de parcours idéal, résolument technique et qui prend de la hauteur tout le long des 18 km fixés, les « runneurs » traverseront le Tout Carthage, tout en effectuant un crochet à Sidi Bou Saïd, ainsi qu'aux abords de La Marsa. Il est évident que le parcours exhorte les coureurs au dépassement de soi. Notamment par une mise à l'épreuve aussi bien physique que mentale.

Et c'est pour cela que le Run In Carthage est prisé par des milliers de participants venus des quatre coins du monde. D'ailleurs, il fera l'objet, comme d'habitude, d'une couverture médiatique importante par l'entremise notamment d'organes locaux et d'autres venus d'autres cieux et qui produiront des reportages pour le compte de journaux et de magazines de grande réputation tels que « Jogging International » et « Running Attitude »

Des prix seront offerts aux gagnants hommes et femmes

Le 1er et la 1ère 1.500 dt

Le 2e et la 2e 1.200 dt

Le 3e et la 3e 1.000 dt

Le 4e et la 4e 700 dt