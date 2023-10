Sénégal: Parrainage - Le PDS exhorte ses militants à rester fermes et fidèles à sa cause

La direction générale des élections a procédé hier, vendredi à la remise des fiches de collecte des parrainages aux mandataires nationaux et coordonnateurs nationaux du parrainage des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

A l'issue de cette activité, le parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui a opté pour le parrainage citoyen annonce à ses militants et sympathisants le lancement d'une vaste campagne en faveur de leur candidat Karim Wade, non seulement le territoire national mais aussi au sein de la diaspora. A ce titre, le PDS conscient des nombreuses sollicitations dont pourront, faire l'objet leurs nombreux partisans, exhorte à ces derniers à rester fermes et fidèles à sa cause en donnant leurs parrainages exclusivement à leur candidat Karim Wade.

« La période actuelle est décisive pour l'avenir de notre parti et, par extension, pour notre pays, le Sénégal. C'est pourquoi nous vous annonçons le lancement d'une vaste opération de parrainage citoyen en faveur de notre candidat Karim WADE, non seulement sur notre territoire national, mais aussi au sein de la diaspora », a indiqué le parti démocratique sénégalais dans un communiqué transmis à la presse.

Toutefois, conscient des nombreuses sollicitations dont pourront faire l'objet sans doute leurs partisans, le PDS les exhorte à rester fermes et fidèles sur sa cause en donnant leurs parrainages au candidat du parti, Karim Wade. Et de lancer « Nous sommes conscients des nombreuses sollicitations dont vous pourriez faire l'objet de la part d'autres candidats. Mais nous vous exhortons à rester fermes et fidèles à notre cause. Donnez votre parrainage exclusivement à votre candidat Karim WADE pour préserver l'authenticité de notre démarche et éviter toute dilution de notre message. »

Pour se faire, Karim Wade et ses camarades engagent à tous leurs militants et sympathisants à en vue de réussir cette opération. « La réussite de cette opération ne dépend pas seulement de quelques-uns, mais de l'engagement de tous. Chaque parrainage compte. Chaque militant, chaque sympathisant est une pièce maîtresse de ce que nous voulons construire, jour après jour, jusqu'à l'élection du 25 février 2024 », a-t-on conclu.