Afrique: UA et BAD - Promouvoir la Nutrition comme acteur essentiel au développement social et économique du continent

Promouvoir la nutrition comme acteur essentiel au développement social et économique du continent est une opportunité aux projets de développement et de création d'emplois des jeunes pour le Gabon. Face au chômage, le Collectif des jeunes pour la Patrie (CJP) par la voix de Andrey Wilson Ignanga Ignanga, Conseiller en charge des questions agro-pastorales l'envisage neuf propositions

Pour rappel, c'est à l'occasion de la 36e session ordinaire des Chefs d'Etat et des gouvernements tenue à Addis-Abeba, les 18 et 19 février dernier, qu'un fort engagement avait été pris par les dirigeants de faire de la nutrition, une priorité des priorités, l'inscrivant ainsi dans le top 5 des priorités de la Banque Africaine de Développement (BAD). Un positionnement stratégique de la nutrition issu des résolutions de ladite session ordinaire, et qui avait fait des Chefs d'Etat et des gouvernements, des Champions de la nutrition dans le but de hisser la nutrition comme une priorité de projets de développement d'un pays.

Ces résolutions émanent de l'impact de la malnutrition sur le continent. En effet, selon « l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la malnutrition compromet la croissance économique. Des enfants bien nourris réussissent mieux à l'école par rapport aux enfants mal nourris. Et ceci pourrait se traduire par une augmentation d'au moins 10% des gains acquis par un individu au cours de sa vie, et contribuer ainsi, à une main-d'oeuvre plus productive résultant en une augmentation de 2 à 3% du PIB annuel du pays ».

Avec un taux de chômage atteignant les 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et au vu des défis actuels, il s'avère intéressant d'orienter bon nombre d'entre eux dans ce secteur afin de mettre fin à la malnutrition. Le Collectif des Jeunes pour la Patrie émet, dans ce sens, des propositions constituant des pistes de solutions afin de soutenir l'engagement des Chefs d'Etats mais aussi de participer à l'atteinte des objectifs de la mise en oeuvre de la Politique National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN). Tout ceci, dans le but de hisser la nutrition comme une priorité de projet de développement social et économique du pays.

A la question de savoir, comment les jeunes peuvent-ils saisir les opportunités la nutrition, le Collectif des jeunes pour la Patrie (CJP) par la voix de Andrey Wilson Ignanga Ignanga, Conseiller en charge des questions agro-pastorales l'envisage entre autres en 9 propositions :

1.1 Promouvoir les métiers de nutritionniste et de diététicien afin de participer à la prévention et la gestion de l'obésité et des maladies non transmissibles liées à l'alimentation ;

1.2 Promouvoir la bonne nutrition à travers la vulgarisation des Recommandations Alimentaires Nationales (RAN) et des Guides Alimentaires ;

1.3 Renforcer l'information, la sensibilisation et la formation des organisations de jeunesse sur l'importance d'une alimentation saine et nutritive pour un développement durable ;

1.4 Encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat agricole afin d'accroitre la production locale des produits alimentaires ;

1.5 Promouvoir une mécanisation agricole raisonnée pour pallier au déficit de la main d'oeuvre locale ;

1.6 Promouvoir la consommation des PFNL en renforçant les programmes de domestication ;

1.7 Développer les chaines de valeurs dans les productions végétales à haute valeur nutritives (fruits, légumes, céréales, légumineuses) et promouvoir la consommation des produits locaux et particulièrement de ceux à haute valeur nutritive ;

1.8 Encourager la domestication ou la production des produits alimentaires entrant dans la composition alimentaire des menus du terroir ;

1.9 Développer la recherche-action en matière de nutrition et alimentation dans les domaines techniques et technologiques et les sciences sociales.

En définitive, la prise en compte des avis des jeunes contribuera fortement à booster la croissance économique par leur insertion professionnelle. Leur forte implication garantit la durabilité des décisions et actions gouvernementales.

Pour le Collectif des jeunes pour la Patrie (CJP)

Andrey Wilson IGNANGA IGNANGA,

Conseiller, en charge des questions agro-pastorales