Angola: Le Président de la République met en relief la coopération bilatérale Angola/Botswana

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé samedi l'intérêt de l'Angola à continuer à travailler de manière coordonnée pour élargir et approfondir la coopération avec le Botswana, pour la mise en oeuvre des projets communs, tant au niveau bilatéral qu'au niveau régionale de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Dans un message envoyé à son homologue et au peuple du Botswana, à l'occasion de la commémoration du 57ème anniversaire de l'indépendance nationale de ce pays, l'homme d'État angolais souligne la contribution du Botswana au développement de la région.

« Je suis heureux de souligner, en cette date mémorable, l'importante contribution du Botswana au développement de notre région et le rôle que votre peuple, sous la direction de Votre Excellence, a joué dans la consolidation du processus de développement du Botswana et de la démocratie exemplaire qui prévaut dans votre pays », lit le message, dont copie est parvenue à l'ANGOP.

Il convient de rappeler que, lors de la visite d'État au Botswana, en juillet de cette année, l'homme d'État angolais avait déclaré à que l'Angola compterait sur l'expérience du Botswana dans la production, la transformation et la commercialisation des diamants.

Lors d'une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, João Lourenço avait souligné les réformes mises en oeuvre dans le secteur du diamant dans ce pays d'Afrique australe.

%

Pour sa part, le Président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, avait alors qualifié « d'historique » alors la visite d'État effectuée dans son pays le Président João Lourenço.

Au cours de la visite, les deux pays ont décidé d'institutionnaliser des réunions régulières sur la revitalisation de la coopération bilatérale avec le suivi et l'exécution des engagements assumés, de maintenir des consultations politico-diplomatiques régulières et la coopération bilatérale et multilatérale.

Les deux pays ont également convenu d'accélérer les négociations sur les accords et mémorandums d'entente en cours, y compris l'Accord bilatéral sur les services aériens (ABSA), pour permettre une connexion directe entre Luanda et Gaborone, ainsi que de renforcer la coopération et d'explorer les avantages comparatifs et compétitifs dans le domaine politico-diplomatique, dans les secteurs du pétrole et ses dérivés, de l'énergie et de l'eau et de l'agriculture et l'élevage, du diamant, du tourisme et de l'environnement.

Coopération bilatérale

L'Angola et le Botswana ont établi des relations diplomatiques le 18 février 1976.

En février 2006, les deux pays ont signé un Accord général de coopération.

Dans la coopération entre l'Angola et le Botswana, le secteur du diamant est une priorité, au même titre que l'éducation, la santé et l'environnement.

Le Botswana est un important producteur mondial de diamants et l'Angola veut profiter de l'expérience de ce pays membre de la SADC en matière d'extraction et de taille.

Actuellement, la production de diamants du Botswana représente environ 60 pour cent de ses exportations.

En moyenne, entre 2002 et 2016, 26 millions de carats ont été produits par an, faisant du Botswana le deuxième producteur mondial de diamants, derrière la Russie.

L'écotourisme est une autre source de revenus importante pour le Botswana. Ce pays possède la plus grande concentration d'éléphants au monde (plus de 50 000).

Le pays a une superficie de 581 000 kilomètres carrés, dont 17 pour cent sont réservés aux parcs nationaux. Il possède également d'immenses savanes vierges.

Situé en Afrique australe, le territoire du Botswana est enclavé et limité au nord par la Zambie, à l'est par le Zimbabwe, au sud par l'Afrique du Sud, à l'ouest et au nord-ouest par la Namibie.

Intégration régionale

L'Angola et le Botswana font partie de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Les deux pays font également partie du projet Okavango/Zambezi, qui comprend également la Namibie, le Zimbabwe et la Zambie, couvrant un total de 278 mille kilomètres carrés.

Le bassin de l'Okavango est une région riche en biodiversité, avec plus de 400 espèces d'oiseaux, mammifères et autres animaux typiques de la faune africaine.

L'Angola possède la deuxième plus grande partie du projet, avec 87 mille kilomètres carrés, derrière la Zambie, avec 97 mille kilomètres carrés de terrain. VM