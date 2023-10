Cameroun: Inauguration du centre d'enrôlement des passeports dans la région du littoral - Une avancée majeure

La région du Littoral au Cameroun a franchi une étape significative dans la modernisation de ses services administratifs en inaugurant son tout premier centre d'enrôlement des passeports. Lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Douala ce vendredi, le Délégué Général à la Sûreté Nationale, Martin Mbarga Nguélé, a présidé l'événement marquant.

Cet établissement flambant neuf, dont la capacité d'accueil est estimée à 650 usagers par jour, est doté de 16 postes de travail entièrement équipés. Il incarne la volonté des autorités camerounaises de répondre aux besoins des citoyens en offrant un service de qualité, rapide et efficace aux demandeurs de passeports.

Lors de l'inauguration, Martin Mbarga Nguélé a souligné l'importance de cette avancée dans le processus de modernisation des services administratifs liés aux documents de voyage. Il a également annoncé que la production des cartes nationales d'identité sera bientôt intégrée au même système technologique, ce qui garantira une gestion plus efficace et sécurisée de l'ensemble des documents d'identité.

Cette nouvelle infrastructure démontre l'engagement ferme des autorités camerounaises à faciliter les démarches administratives pour les citoyens et à améliorer la qualité des services publics. Les habitants de la région du Littoral pourront désormais profiter d'un processus d'enrôlement des passeports plus rapide et plus efficace, ce qui simplifiera grandement leurs déplacements et leurs démarches administratives.

Le centre d'enrôlement des passeports du Littoral est un exemple concret de l'effort du gouvernement en vue de moderniser les services publics et de les rendre plus accessibles aux citoyens. Cette initiative contribuera certainement à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions gouvernementales et à améliorer leur expérience lorsqu'ils ont besoin de documents de voyage essentiels.