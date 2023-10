Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Octobre 2023

Mali : Depuis l’exil- Boubou Cissé lance un appel à une concertation nationale

Dans un long message, publié ce vendredi 29 septembre 2023, l’ancien et dernier Premier ministre du président déchu Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) appelle les autorités maliennes de la Transition à une concertation nationale pour que le Mali vive. (Source : abamako.com)

Niger : Situation sécuritaire- Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en parle dans une interview

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le Général Abdourahamane Tiani a dans une interview accordée à la télévision nationale (Rtn) le samedi 30 septembre 2023, rappelé les causes qui ont amené les forces militaires à renverser le régime de la 7ème République le 26 juillet dernier. Avant d’évoquer ces causes, le président Tiani a tenu à présenter ses condoléances au nom du Cnsp et du peuple nigérien, aux familles des Fds ainsi que les civils ayant perdu leurs vies, tout en remerciant le peuple nigérien et la communauté internationale pour leur soutien dans cette nouvelle démarche. En ce qui concerne l’insécurité, « les forces militaires ont décidé d’agir pour éviter que le peuple Nigérien perde tout, y compris le Niger car l’insécurité prend une grande ampleur et les autorités ne font rien pour y remédier », a souligné le président du Cnsp qui s’engage à prendre des dispositions pour que tout cela soit qu’un souvenir. (Source : Anp)

Gabon : Coopération régionale- Oligui Nguema en visite au Congo Brazzaville

Le président de la transition gabonaise etait attendu le dimanche dernier au Congo-Brazzaville. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema doit être reçu par le président Denis Sassou-Nguesso dans son fief à Oyo. Ce sera le second voyage à l'étranger de l'officier après la Guinée Équatoriale voisine. L’occasion pour lui de relancer des relations en dents de scie depuis plus de 10 ans avec le Congo, alors que Libreville a été sanctionné par les États d’Afrique centrale depuis le coup d’État. La rencontre pourrait être le prélude d’un réchauffement entre Libreville et Brazzaville. (Source : Rfi)

Rca : Obo- Violente altercation entre deux soldats Faca

La scène qui s’est déroulée avant-hier à Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou, impliquant deux soldats des Forces armées centrafricaines (Faca), est l’incarnation parfaite de la honte et de l’incivisme. Ces deux individus, appartenant à la même compagnie territoriale, ont donné lieu à un spectacle lamentable qui a non seulement terni la réputation de l’armée nationale, mais a également suscité le mépris de la population locale. L’incident a débuté de manière tout à fait farfelue, avec une altercation préliminaire entre l’un des soldats Faca et sa fiancée, nommée Tromandi Angelica. Les deux ont passé la journée à s’enivrer d’alcool, une activité qui a duré de 11 heures à 17 heures. Cette consommation excessive d’alcool a finalement dégénéré en une bagarre au sein de leur domicile. La situation a pris un tournant dramatique lorsque la femme a sorti une arme artisanale, dont la provenance demeure un mystère. (Source : abangui.com)

Togo : Sécurité alimentaire- Lomé obtient 170 millions de dollars de la Banque mondiale

Le Togo vient de bénéficier d’un nouvel appui de la Banque mondiale, à travers l’Association internationale de développement (Ida). Le pays a signé le mardi 26 septembre à Lomé, une double convention de financement, la première au profit d’un programme d’appui aux politiques de développement durable et inclusif, et la seconde, un financement additionnel pour le Programme de résilience du système alimentaire ouest-africain (Fsrp).Les deux documents, paraphés par le ministre de l’économie et des finances, Sani Yaya, et le représentant résident de la Banque, Fily Sissoko, portent respectivement sur des montants de 150 millions de dollars de92 milliards Fcfa et de 20 millions soit 12 milliards Fcfa. Concrètement, le premier appui, approuvé le 1er septembre dernier, vise à supporter la feuille de route quinquennale de l’exécutif, plus exactement un développement plus durable et inclusif, tout en fournissant un niveau de financement adéquat pour accompagner les programmes prioritaires du gouvernement. (Source : Togo First)

Guinée : Mamadi Doumbouya- « Il reste encore beaucoup de travail à faire… »

Le président de la Transition s’est adressé à la Nation ce dimanche 1er octobre 2023, veille de la célébration de l’an 65 de l’indépendance de la Guinée. Dans son message, le colonel Mamadi Doumbouya a réitéré sa détermination à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Le dirigeant guinéen se dit convaincu que quel que soit les divergences, les guinéens restent profondément attachés à leur patrie.« Nous continuons d’entreprendre les actions pour resserrer les liens, restaurer la paix et la quiétude, renouer le dialogue, rétablir la confiance entre les populations et les gouvernants », a-t-il promis. (Source : africaguinee.com)

Benin : Médias- Le Cnpa appelle à la libération du journaliste Boris Tougan

Le Conseil National du Patronat de la Presse et de l'Audiovisuel du Bénin (Cnpa-Bénin) a exprimé son inquiétude et sa préoccupation suite à l'arrestation du journaliste Boris Tougan, directeur de publication du journal "l'Enquêteur". Boris Tougan a été placé en garde à vue le mardi 26 septembre dernier au commissariat de Hindé sans qu'aucune information sur les raisons de son interpellation n'ait été communiquée. Cette situation a suscité l'inquiétude du Cnpa-Bénin qui, dans un communiqué signé par Brice Ogoubiyi, Vice-Président chargé de la presse écrite et des nouveaux médias, qui a appelé à la libération immédiate du journaliste. Cette affaire suscite des préoccupations quant à la liberté de la presse et de l'expression au Bénin, et le Cnpa-Bénin appelle à la vigilance pour garantir le respect des droits des journalistes et la protection de la liberté de la presse dans le pays. (Source : acotnou.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Les collaborateurs d’Ousmane Sonko obtiennent des fiches de parrainage en leur nom.

Le parti d'opposition sénégalais Pastef, officiellement dissous fin juillet ne baisse pas les bras, alors que son leader Ousmane Sonko n’a pas pu retirer les fiches de parrainage pour commencer à récolter les signatures nécessaires pour valider sa candidature au scrutin présidentiel de février 2024. Si, officiellement, il n’existe pas de « plan B », cinq de ses proches collaborateurs ont réussi à récupérer des fiches de parrainage en leur nom. Cinq proches collaborateurs de l'opposant Ousmane Sonko ont réussi à récupérer des fiches de parrainage en leur nom. Officiellement, Ousmane Sonko est l’unique candidat du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef). Mais vendredi 29 septembre, des mandataires ont récupéré les fiches de parrainage pour cinq autres responsables du parti : Guy Marius Sagna, Bassirou Diomaye Faye, El Malick Ndiaye, Birame Souley Diop et Abass Fall. (Source :Rfi)

Côte d’Ivoire : Décès de l'ex-président de la Cei- Ouattara salue la mémoire d'un « diplomate, grand serviteur de l’État »

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès, le samedi 30 septembre 2023, de l’ambassadeur Youssouf Bakayoko, ancien président de la Commission électorale indépendante et ancien ministre des affaires étrangères. Je salue la mémoire de ce Diplomate chevronné, grand serviteur de l’État, qui a exercé ses fonctions avec compétence et rigueur, en privilégiant toujours l’intérêt supérieur de la Nation. Je présente mes condoléances les plus émues à ses enfants, sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Que son âme repose en paix ! », a posté sur sa page officielle Facebook (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Ouagadougou - Un incendie de maison fait 04 morts à Kamboinsin

La 11e Compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers basée à Ouagadougou est intervenue très tôt ce matin à 04h09 minutes pour » feu de maison d’habitation » à Kamboinsin, au secteur 39, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP). Les secours, selon la BNSP, ont découvert à leur arrivée, une maison à simple rez-de-chaussée partiellement embrasée. Des informations de la Brigade, l’incendie a fait quatre victimes décédées de suites d’intoxication par les fumées et les gaz chauds. On enregistre également d’importants dégâts matériels. La Brigade Nationale de Sapeurs-pompiers recommande vivement l’installation de détecteurs autonomes de fumées dans les bâtiments d’habitation. Toute chose qui pourrait permettre de prévenir et éviter de tels drames.( Source :aouaga.com)