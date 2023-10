Algérie: Festival de la production théâtrale féminine - Une belle ambiance à l'ouverture de la 6e édition

ANNABA — Une belle ambiance a marqué l'ouverture, samedi au théâtre régional Azzedine-Medjoubi d'Annaba, du 6ème festival culturel national de la production théâtrale féminine.

Au milieu d'une présence remarquable d'artistes et de créatrices dans les domaines du théâtre et de l'écriture, venues de l'intérieur et de l'extérieur du pays, dont l'écrivaine algérienne Zhor Ounissi et l'artiste tunisienne Dalila Meftahi, le spectacle "Ecris mon nom" a inauguré la manifestation.

Ce spectacle, mis en scène par Linda Sellam (également commissaire du festival), produit en collaboration avec l'Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l'audiovisuel (ISMAS), s'est voulu un hommage aux créatrices algériennes, tout en donnant un contenu concret au slogan du festival, "Femmes et écriture théâtrale, créativité et excellence".

Dans sa sixième édition, le festival 'porte la voix des femmes créatives algériennes', comme l'a souligné, dans son allocution d'ouverture, Nabil Hadji, représentant de la ministre de la Culture et des arts et conseiller au ministère. Cette édition constitue aussi, a-t-il poursuivi, "une occasion de mettre en évidence les valeurs et les défis relevés par les femmes algériennes créatives".

La cérémonie d'ouverture officielle du festival, qui s'est déroulée sous la présidence des autorités de la wilaya et en présence d'un nombre important de passionnés de théâtre, d'intellectuels et de familles, a été marquée par un vibrant hommage à titre posthume aux deux artistes disparues, Farida Saboundji (1930-2022) et Yamina Ghassoul (1930-2022). Un hommage émouvant précédé de la projection d'un documentaire mettant en lumière la carrière artistique des deux défuntes.

Sept (7) pièces théâtrales sont en lice pour les prix de ce festival qui se poursuivra jusqu'au cinq octobre prochain. Les oeuvres en compétition sont produites par le Théâtre régional de Constantine et des associations culturelles des wilayas d'El Bayadh, de Tébessa, de Blida, de Tlemcen, de Tizi Ouzou et de Béjaïa.

La manifestation, organisée par le commissariat du festival, en coordination avec la direction de la Culture et des arts d'Annaba et le théâtre régional Azzedine-Medjoubi, donnera également lieu à des débats, des rencontres et des conférences autour de la production théâtrale féministe.