Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'ASO Chlef et la JS Saoura nouveaux co-leaders

ALGER — L'ASO Chlef et la JS Saoura se sont conjointement emparés du leadership de la Ligue 1 Mobilis, suite à leurs victoires respectives contre le CS Constantine et l'ES Ben Aknoun, sur le même score d'un but à zéro, en matchs disputés samedi pour le compte de la troisième journée, ayant vu le MC Alger renouer avec le succès, en dominant le MC El Bayadh (2-0).

L'unique but des Chélifiens a été inscrit à la 21e minute de jeu, par l'international togolais Yawo Agbagno, alors que les Bécharois ont dû attendre la 90'+4 pour faire plier l'ESBA, grâce à Benkhalfallah.

De courtes mais précieuses victoires, car ayant suffi à propulser l'ASO et la JSS au sommet de la hiérarchie, avec sept points pour chaque club, soit une unité de plus que le MCA et l'USM Khenchela, ex-aequo à la deuxième place du classement général, avec six points pour chaque club.

Le Mouloudia d'Alger avait ouvert le score par Dao à la 13' minute de jeu, avant de passer par une assez longue période de doute, car à la merci d'un éventuel retour des visiteurs.

Ce n'est qu'à la 73' que le stratège Youcef Belaïli a réussi à sceller le succès des Vert et Rouge, d'une belle tête croisée au point de pénalty, après un corner bien botté du côté droit.

Un précieux succès pour le vieux club algérois, qui renoue ainsi avec la victoire après la défaite amère qu'il avait concédé au cours de la précédente journée chez le CS Constantine.

Le bal de cette troisième journée s'était ouvert vendredi, avec le déroulement de trois matchs, et l'USM Khenchela en avait été l'un des principaux bénéficiaires, après sa victoire (2-1) contre la JS Kabylie.

C'était grâce à deux penalties, transformés par le Ghanéen Baakoh (53'), puis Hicham Ogbi (80'), offrant ainsi à l'USMK un deuxième succès de rang, en attendant de disputer son match en retard, en déplacement chez l'USM Alger.

En revanche, rien ne va plus à la JSK, qui concède sa première défaite de la saison, une semaine seulement après avoir été tenue en échec à Tizi-Ouzou par le Paradou AC (0-0).

De son côté, le NC Magra a réussi à sortir la tête de l'eau, en signant sa première victoire de la saison, en battant l'US Biskra (2-1), grâce à Dadache (60', sp) et Saïdi (83'), quittant par la même occasion la position de lanterne rouge.

Idem pour le nouveau promu, l'US Souf, qui a empoché son premier point cette saison, en se neutralisant à domicile contre le MC Oran (0-0). Il s'agit du deuxième nul de suite pour les Oranais après celui concédé lors de la précédente journée, à domicile face à la JS Saoura (1-1).

Pour rappel, cette troisième journée de Ligue 1 est amputée des matchs Paradou AC - CR Belouizdad et ES Sétif - USM Alger, qui ont été reportés à des dates ultérieures, en raison de la participation du CRB et de l'USMA aux différentes compétitions africaines interclubs.