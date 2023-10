Angola: La Vice-présidente rouvre lundi l'hôpital Neves Bendinha

Luanda — La Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, va rouvrir lundi l'Hôpital général spécialisé Neves Bendinha, connu sous le nom d'Hôpital dos brûlés, après des travaux de réhabilitation et d'agrandissement.

Avec sa réhabilitation et son agrandissement, l'unité de santé gagne une superficie de 1 500 m2, 93 nouveaux lits, trois laboratoires, des services d'USI et télémédecine.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, les patients brûlés en cours de traitement et ceux admis à l'hôpital municipal de Zango commenceront à être transférés vers les nouvelles installations à partir du mardi 3 octobre.

Après réhabilitation et agrandissement, le bloc 1 abrite désormais un laboratoire de pointe, une salle de stérilisation, un stockage de médicaments avec des médicaments spécifiques pour les brûlures et d'autres médicaments couramment utilisés, un auditorium d'une capacité de 81 places et des zones administratives.

Selon la note, le bloc 2 dispose d'une bibliothèque et d'une salle de réunion avec vidéoconférence, tandis que le bloc 3 abrite des services de maintenance et d'assistance.

La bloc d'opération dispose de deux salles d'opération et de deux salles de réveil dotées d'équipements de haute technologie tels que des dermatomes et des expanseurs cutanés très complexes, entre autres, avec connexion aux services de télémédecine pour offrir les meilleurs soins aux utilisateurs.

L'aile sud abrite désormais des salles de consultation médicale, une nouvelle salle d'échographie, deux salles d'observation, une morgue, une pharmacie, un réfectoire, tandis que la zone nord de l'hôpital comprend des services d'hémothérapie, des soins infirmiers, de postopératoire, une usine d'oxygène et de gaz médicaux.

Dans le bloc 4 se trouvent une station de transformation d'énergie indépendante et deux groupes électrogènes pour assurer la continuité des services et le bloc 5 abrite les zones de physiothérapie et de services administratifs.

En raison de son état de dégradation avancé, le Président de la République, João Lourenço, lors d'une visite en août 2018, a recommandé la réhabilitation, l'agrandissement et l'équipement de cet hôpital, sur la base d'une allocation de ressources financières du bonus pétrolier à cet effet.

L'hôpital Neves Bendinha est une unité de santé de référence dans le pays et sa mission est d'offrir des services humanisés aux patients brûlés.

La réhabilitation de cette unité de santé, avec les bénéfices qu'elle apporte, fait partie des efforts de l'Exécutif visant à améliorer la prise en charge de la population, ainsi que les conditions de travail des professionnels de la santé, dans le but de fournir des soins de santé de qualité et humanisés.