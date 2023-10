Nigeria: Italie - Après la polémique TikTok, Osimhen clame son amour pour Naples

L'attaquant de Naples Victor Osimhen a défendu dimanche son club et les Napolitains, accusés de racisme, notamment au Nigeria après la publication d'une vidéo se moquant de lui sur le compte TikTok du Napoli. « Rejoindre Naples en 2020 a été une merveilleuse décision, le peuple napolitain m'a témoigné tant d'amour et de gentillesse, je ne permettrai pas que quelqu'un s'immisce entre eux et moi », a-t-il écrit dans un communiqué.

« Les accusations contre le peuple de Naples sont fausses, j'ai beaucoup d'amis napolitains qui font partie désormais de ma famille et de mon quotidien », a-t-il poursuivi. « Je remercie les Nigérians et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien et qui m'ont envoyé des messages (...) Soutenons l'unité, le respect et l'entente » a ajouté le meilleur buteur du Championnat d'Italie la saison dernière.

« Poursuites judiciaires... »

Osimhen s'est retrouvé en début de semaine au coeur d'une polémique lorsque le club, champion d'Italie en titre, a publié sur son compte TikTok se moquant de lui. La publication du Napoli, depuis effacée, montrait la tentative de pénalty ratée par Osimhen contre Bologne (0-0) dimanche dernier, dans le cadre de la 5e journée du Championnat d'Italie, commentée par une voix haut-perchée disant « Donne-moi pénalty s'il te plaît ».

« Ce qui s'est passé sur le compte officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable », avait écrit l'agent du joueur, Roberto Calenda, sur X (ex-Twitter).

« Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor », avait-il prévenu. Dans la foulée, Osimhen avait retiré de ses réseaux sociaux quasiment toutes les photos le montrant avec le maillot du Napoli.

Le Napoli n'a pas formulé d'excuses

Dans son communiqué publié dimanche, Osimhen, convoité à l'intersaison par des cadors européens et un club saoudien qui ont reçu une fin de non-recevoir du président et propriétaire du Napoli Aurelio De Laurentiis, a rappelé que « ni (son) amour pour l'écusson du club ni (sa) fierté de le porter n'avaient changé. »

Osimhen a marqué cinq buts cette saison, dont un contre samedi contre Lecce (4-0), victoire qui a propulsé Naples à la 3e place.

Le Napoli avait publié vendredi un communiqué affirmant « qu'il n'a jamais voulu offenser ou se moquer de Victor Osimhen », sans toutefois lui présenter d'excuses formelles.