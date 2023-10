Afrique: La deuxième conférence sur le développement du capital humain en Afrique se tiendra en Éthiopie.

<strong>Addis-Abeba, le — La 2ème Conférence sur le développement du capital humain en Afrique (CHCDA) sous le thème « L'avenir des emplois, de l'employabilité et des compétences en Afrique » aura lieu les 2 et 3 octobre 2023.

La conférence vise à catalyser le développement du capital humain de l'Afrique par le développement des compétences et la création d'emplois et mettra en vedette des conférenciers éminents, des tables rondes engageantes et un accès aux connaissances et aux meilleures pratiques de pointe de l'industrie.

La conférence est organisée par le ministère du Travail et des Compétences, la GIZ, ATD-Ethiopie et l'i-Capital Africa Institute.

La conférence est une plate-forme conçue par l'i-Capital Africa Institute pour façonner l'avenir en favorisant la collaboration, en développant des stratégies du marché du travail, en proposant des politiques et en identifiant des solutions.

Le ministre d'État du Travail et des Compétences, Teshale Berecha, a déclaré à l'ENA qu'il y aurait des consultations sur la manière de renforcer la coordination des gouvernements, du secteur privé et d'autres organismes concernés travaillant dans le domaine du développement des ressources humaines au cours de la conférence.

Il s'agit d'une plateforme d'échange d'expériences concernant la situation actuelle du marché international du travail et des compétences, a-t-il déclaré.

De plus, Teshale a ajouté que la conférence contribuera de manière significative à adapter les solutions aux lacunes en matière de création d'emplois et à renforcer les liens entre l'industrie et les établissements d'enseignement.

Faire correspondre la demande et l'offre de compétences en Afrique, tirer les leçons des meilleures pratiques, la transition de l'école au travail, le volontariat et les stages, garantir la qualité des compétences et des emplois dans le secteur de la fonction publique, le rôle du secteur privé dans la promotion de l'employabilité et le développement des compétences, entre autres sujets thématiques, devrait être abordé lors de la conférence.