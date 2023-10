Algérie: AC Milan - Stefano Pioli satisfait de Yacine Adli

Ayant fait très bon usage de sa première opportunité à l'AC Milan, Yacine Adli sort de deux prestations de très haut niveau. Son entraîneur, Stefano Pioli, lui a rendu hommage au micro de DAZN.

Poussé vers la sortie cet été par Stefano Pioli qui émettait de sérieux doutes quant à sa capacité à s'imposer en Lombardie, le milieu de terrain, qui a fait le choix de l'Algérie, s'est réfugié dans le travail.

Ainsi, au sortir de sa belle prestation face à la Lazio, devant 70 000 personnes, Adli a reçu ovations du public et câlin de son entraîneur, qui ne manquera pas de le complimenter par la suite : « Yacine grandit beaucoup, et il est devenu un titulaire pour l'AC Milan, l'un des 20 qui peuvent jouer chaque match. C'est une grande progression pour lui, il a beaucoup travaillé pour en arriver là et il doit désormais continuer à grandir. »

Une belle preuve de confiance, donc, mais également le début du chemin pour un joueur en besoin de progression : « Je lui ai dit (à sa sortie, NDLR) qu'il s'agissait de son premier match à San Siro et que ça s'est un peu ressenti. Il a joué dans une position où il n'avait jamais joué, et il a fait aussi bien que les autres en seconde mi-temps. (...) Il aurait pu être un peu plus entreprenant, nous aurions dû le trouver plus souvent, mais je dois voir si c'était lui qui n'était pas toujours dans la bonne position ou si ses coéquipiers ont un peu trop tardé à lui transmettre. »