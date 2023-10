Tanzanie: C3--Stade Hamadi-Agrebi de Radès (16h00)--Second tour préliminaire retour - CAH-Bahir Dar Ketema (Ethiopie) (aller 0-2): Signer une remontada !

Zâalouni et le CA doivent y mettre les ingrédients

Le Club Africain devra remonter la pente tel un bon grimpeur qui aborde toute la difficulté de l'ascension d'un col.

Cet après-midi, à partir de 16h00 tapante, le Club Africain joue un match décisif face aux Ethiopiens de Bahir Dar Ketema.

Les Clubistes doivent combler leur retard, un handicap de deux buts (sans en encaisser), s'ils ne veulent pas être éliminés prématurément de la C3 (second tour préliminaire).

Le CA joue donc déjà gros aujourd'hui. La bande à Saïd Saïbi n'a d'autre choix que de s'imposer par une grande marge à Radès pour s'offrir le droit de disputer la phase des groupes de la Coupe de la CAF.

Ce faisant, ce dernier obstacle, avant de voir les poules, va drainer une grande foule, pour ne pas dire un public record tout acquis à la cause du CA.

Forcément, il faut en tenir compte pour un onze qui devrait se sublimer au contact de ses inconditionnels fans.

Aujourd'hui, encore en rodage, le CA affiche certes son optimisme, mais les joueurs savent pertinemment qu'il ne leur sera pas facile de renverser la vapeur face à des Ethiopiens coriaces et volontaires comme affiché à l'aller.

Qu'à cela ne tienne, s'il veut avancer en C3, le CA doit y mettre les ingrédients, gommer toutes les lacunes affichées ça et là par une équipe qui a encore besoin de temps pour s'adapter à un nouveau style de jeu et jouer avec les tripes.

Bref, rendre un clean-sheet contre un adversaire qui jouera quant à lui la montre dès le coup d'envoi.

Le CA sait donc que son premier grand rendez-vous continental de la saison sera capital, mais également compliqué.

Et après coup, il va falloir remonter la pente tel un bon grimpeur qui aborde toute la difficulté de l'ascension d'une côte ou d'un col en gérant son allure comme bon lui semble.

Dans un stade Hamadi Agrebi en fusion, le CA devra mettre l'intensité nécessaire pour étouffer l'adversaire.

Tant sur le plan physique que sur la mentalité, ce match promet une chaude empoignade, non pas en raison de la valeur de l'adversaire (somme toute modeste et non référencée sur l'échiquier), mais du fait de l'avance prise par le représentant éthiopien à l'aller.

Maintenant, sur l'aspect offensif, pour une équipe en construction comme le CA, il va falloir se concentrer davantage pour débloquer le score.

Forcément, même si le CA a l'optimisme et l'ambition pour gagner et passer, la fascination du football, c'est l'incertitude. Et les Clubistes n'ont donc pas droit à l'erreur.

Retour de Hamdi Lâabidi sur le front

Cet après-midi, en optant pour un système en 4-3-3, le plateau technique privilégiera l'offensive, seule alternative pour passer.

Ainsi, devant Moez Hassen, l'on retrouvera la paire Cherifi-Omrani (voire Bedoui) dans l'axe, Zâalouni et Hamrouni(ou Taoues) sur les flancs, le trio Ben Yahia-Khélil-Gaith Sghaier (ou encore Chiheb Lâabidi) au coeur du jeu, et devant, un trident offensif composé de Srarfi, Hamdi Laabidi et Eduwo.

Aujourd'hui donc, ce sera un match totalement différent que celui de l'aller où le CA a péché par excès de prudence.

Et là, il devra laisser moins d'espace dans le dos de la défense et presser un peu plus haut. Bref, le bloc mis à Addis-Abeba, à quelque 50 mètres du but clubiste, il va falloir le replacer à 30-35 mètres des cages adverses.

Ce n'est pas pareil et là il faut que ça paye !