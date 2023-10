Algérie: APN - Le président de la Commission des affaires juridiques reçoit une délégation de la commission saoudienne des droits de l'Homme

ALGER, 1 oct 2023 (APS)- Le président de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire nationale (APN), Ahmed Boubkeur, a reçu dimanche une délégation de la Commission saoudienne des droits de l'Homme, précise un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie saoudite à Alger et de cadres du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), les deux parties ont rappelé "les relations fraternelles distinguées unissant les deux pays", précise le communiqué.

"Le peuple algérien n'oubliera pas le soutien diplomatique et matériel du Royaume de l'Arabie saoudite durant la Glorieuse Guerre de libération", a affirmé le président de la Commission des affaires juridiques.

Evoquant les droits et les libertés, M. Boubkeur à soulignér que "l'Algérie a garanti, dans toutes ses Constitutions, les droits et libertés", citant "la révision constitutionnelle de 2020 qui a prévu la création du Conseil national des droits de l'homme en sus du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et l'Observatoire national de la société civile".

Par ailleurs, le président de la Commission a rappelé "nombre de textes de loi, adoptés par le Parlement, portant consécration et renforcement des droits et des libertés", mettant en avant "les efforts consentis par l'Algérie dans tous les domaines et secteurs sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"L'adhésion de l'Algérie au Conseil onusien des droits de l'homme en qualité de membre non permanent est une reconnaissance de son rôle dans le parrainage de plusieurs initiatives soutenant les principes et les valeurs des droits de l'homme dans le monde, et ses démarches positives vis-à-vis les différents dispositifs des droits de l'homme de l'ONU, en sus de son respect de toutes les résolutions et conventions de l'ONU", a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président de la Commission saoudienne des droits de l'homme, Hachem Ben Abderrahmane Al-Cheikh, a indiqué que "selon la vision Royaume pour 2030, plusieurs réformes ont été entamées dans tous les domaines, dont plus que 100 en faveur des droits de l'homme".

Il a été présenté également "un exposé sur le travail de la Commission des droits de l'homme et son rôle dans les réformes qu'a connues le Royaume d'Arabie Saoudite", conclut le communiqué.