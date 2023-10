Egypte: Vive condamnation de l'attaque d'Ankara et messages de solidarité avec la Turquie

ALGER — De nombreux pays et organisations internationales ont condamné l'attentat terroriste "odieux" qui a ciblé, dimanche matin, le siège du ministère de l'Intérieur dans la capitale turque Ankara, et adressé des messages de solidarité avec la Turquie.

L'attentat terroriste perpétré au cœur de la capitale turque représentait, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, "le dernier souffle du terrorisme".

Tout en condamnant fermement un acte "odieux" et "perfide", l'Algérie a réaffirmé "sa pleine solidarité avec la Turquie, pays frère" et "appelé à la nécessaire conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour faire face au terrorisme, sous toutes ses formes, et mettre fin à ses pratiques visant la déstabilisation des Etats".

La Ligue arabe, par la voix de Gamal Rushdi, porte-parole de son secrétaire général, a "condamné et rejeté quiconque est à l'origine de cet acte terroriste".

"Nous exprimons notre solidarité avec la Turquie dans la lutte contre toutes sortes de groupes qui utilisent le terrorisme comme méthode d'action ou comme outil pour atteindre des objectifs politiques", dit-il.

L'Egypte réaffirme, de son côté, sa position "ferme rejetant toutes les formes de terrorisme et de violence qui conduisent à l'instabilité et à l'intimidation des citoyens".

%

De même, l'Arabie saoudite souligne "son rejet de toute forme de violence, de terrorisme et d'extrémisme" et réitère "son soutien à tous les efforts visant à éliminer le terrorisme".

De son côté, le Qatar a réaffirmé sa position "ferme de rejet de la violence et du terrorisme, quels qu'en soient les motifs et les raisons".

La Palestine assure pour sa part qu'elle se tient aux côtés de la Turquie et de son peuple face au terrorisme. L'Etat de Palestine souligne aussi sa "confiance dans la capacité de la Turquie, en tant que président, gouvernement et peuple, à faire face et à vaincre le terrorisme".

La Turquie a reçu également des messages de solidarité de la part du Koweït, de la Jordanie et d'autres pays occidentaux à l'instar des Etats-Unis.

Sur X (ex-Twitter), l'Union européenne (UE), via sa délégation à Ankara, "condamne fermement" l'attentat, de même que Charles Michel, le président du Conseil européen, qui s'est dit "choqué" et Josep Borell, le chef de la diplomatie de l'UE, qui a exprimé sa "solidarité avec la Turquie".

Dimanche matin, le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, avait annoncé que "deux terroristes se sont présentés à bord d'un véhicule commercial vers 09H30 (06H30 GMT) devant le portail d'entrée de la Direction générale de la Sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe".

"L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Deux de nos policiers ont été légèrement blessés" dans l'échange de tirs, a précisé M. Yerlikaya sur X.