Algérie: Vulgarisation agricole - Priorité aux filières stratégiques à Ouargla et In-Salah

OUARGLA — La priorité aux cultures stratégiques, l'amélioration de la production et de la rentabilité focalisent, dimanche dans les wilayas d'Ouargla et d'In-Salah, les activités de la Journée nationale de la vulgarisation agricole, placée cette année sous le thème "L'innovation et la technologie agricole pour faire face aux effets des changements climatiques".

A Ouargla, une série de mesures ont été, à ce titre, prises et consistant en l'extension des terres arables pour l'accroissement de production des filières agricoles stratégiques, dont la céréaliculture, la phoeniciculture, les maraichages et la production des viandes rouges et blanches, a indiqué le directeur des services agricoles (DSA), Tadj Merzougui, lors de la célébration de cette journée.

Les responsables locaux s'emploient, dans ce sillage, à améliorer le rendement agricole, notamment céréalier et l'élevage camelin à la faveur de la délimitation des surfaces de production des cultures fourragères, le développement des régions frontalières, l'aménagement et la préservation des cultures oasiennes, a fait savoir le même responsable.

Intervenant en ouverture de cette manifestation, le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, a appelé les organismes publics et privés ayant trait au secteur de l'Agriculture de fournir davantage d'efforts pour développer les segments culturaux, appuyer les investissements et accorder toutes les facilités notamment aux filières culturales stratégiques en vue d'atteindre un développement économique global dans la région.

%

Par ailleurs, le DSA de la wilaya d'In-Salah, Alleul Alaoui, a, dans son intervention, indiqué que la DSA table, au titre de la saison agricole 2023/2024, sur la réalisation d'une importante production céréalière irriguée sous-pivots sur une surface emblavée globale de plus de 900 ha.

Pour leurs parts, les partenaires du secteur de l'Agriculture d'In-Salah, en l'occurrence la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) ont manifesté tout l'intérêt voulu pour accompagner les promoteurs agricoles et les céréaliculteurs, en leur accordant toutes formes d'appui pour relancer les activités agricoles.

La Journée nationale de la vulgarisation agricole a été mise à profit pour distinguer des agriculteurs et promoteurs ayant contribué effectivement à la réalisation des meilleures productions dans divers segments culturaux.