Angola: Un ministre d'État veut identifier rapidement les besoins des citoyens

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a exhorté vendredi, à Luanda, les fonctionnaires à identifier rapidement les problèmes des citoyens et à faire preuve d'audace dans la recherche de solutions rapides et efficaces, à la satisfaction de usagers.

Selon Adão de Almeida, il y a encore beaucoup de lenteur dans l'administration publique à identifier les problèmes des citoyens et à les diagnostiquer.

Intervenant lors du lancement officiel du document unique du véhicule, appelé Titre du Véhicule, à la Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière (DTSR, sigle en portugais), il a souligné que la capacité d'identifier les problèmes des citoyens est l'un des principaux défis de l'administration publique.

Le ministre d'État a souligné la nécessité d'une évaluation interne et individuelle du travail effectué par les fonctionnaires et, en cas d'insuffisances, des solutions alternatives doivent être recherchées pour accroître l'efficacité.

Cependant, poursuit le gouverneur, en plus d'être audacieux dans les solutions, il est essentiel que les fonctionnaires comprennent l'existence des problèmes, « en admettant que les solutions ne sont jamais parfaites, mais nécessaires pour continuer à progresser vers la satisfaction des citoyens ».

%

En fait, Adão de Almeida a appelé les fonctionnaires de l'administration publique à travailler avec empathie, sachant que de l'autre côté il y a un citoyen qui veut une solution.

Pour le ministre d'État, il est crucial de construire de nouvelles mentalités axées sur la facilité et le dynamisme du service, et qu'il est essentiel de construire une nouvelle mentalité pour servir les citoyens avec excellence.

Selon Adão de Almeida, même si toutes les règles sont modifiées et des solutions plus innovantes et technologiques sont créées, si le fournisseur ne se rend pas compte qu'il est plus facile de simplifier que de compliquer, le résultat ne changera jamais.

« Le projet simplifié vise à être une approche aux autres défis auxquels l'administration publique est confrontée, car il implique non seulement la réduction de la bureaucratie, mais aussi la capacité de changer les mentalités », a souligné le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République.

A son tour le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a considéré cet acte comme le point culminant d'une phase, mais que le processus continuait avec sa matérialisation, sur tout le territoire national.

Les premiers bénéficiaires du Titre de véhicule

Symboliquement, le ministre d'État Adão de Almeida a remis le premier titre de véhicule à la citoyenne Suzana Bunga David de Carvalho.

"C'est un autre des grands acquis de la réforme de l'administration publique et je remercie la Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière pour cette opportunité", a réagi Suzana Bunga David de Carvalho.

Une autre citoyenne, Ginga da Silva David, s'est montrée également satisfaite, rappelant que dans le passé il y avait une bureaucratie excessive pour obtenir les documents du véhicule.