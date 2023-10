Afrique: Gouvernance mondiale - Pékin affirme s'opposer à l'hégémonisme et à l'unilatéralisme

A la tribune des Nations Unies, le vice-président de la Chine, Han Zheng, a estimé que le monde était dans une situation guère reluisante.

Han Zheng a attiré l'attention des participants sur plusieurs domaines d'action prioritaires, à commencer par la nécessité de veiller à ce que les intérêts sécuritaires de tous les pays soient protégés de manière égale, sans qu'aucun ne soit lésé. Une sécurité complète axée sur la coopération, plutôt que sur la concurrence, et sur le dialogue plutôt que sur la confrontation, est indispensable, a-t-il défendu.

La Chine appuie tous les efforts déployés pour mettre fin pacifiquement à la crise ukrainienne, a dit le vice-président chinois, soutenant le concours de son pays, ainsi qu'au peuple palestinien, en faisant valoir la solution à deux États. La Chine, a-t-il dit, s'oppose à l'hégémonisme, à l'unilatéralisme et à la « mentalité héritée de la Guerre froide cultivée par un certain nombre d'États ». La communauté internationale doit résister collectivement à ces agissements, a-t-il ajouté, rappelant le soutien historique de la Chine à Cuba pour s'opposer aux ingérences extérieures et à l'embargo qui lui a été imposé.

La Chine est opposée à l'utilisation d'armes nucléaires

Le vice-président chinois a aussi exprimé l'opposition de son gouvernement à l'utilisation d'armes nucléaires et à la guerre nucléaire, avant de rappeler que la Chine est le seul membre permanent du Conseil de sécurité à s'être engagé à ne pas se servir de ce type d'armes. Il a ensuite souligné le succès de l'initiative Route de la soie, qui fête cette année son dixième anniversaire, avant d'appeler à mettre en oeuvre maintenant l'Accord de Paris sur le climat, estimant que les pays développés doivent en faire davantage pour s'acquitter de leurs obligations et assurer un financement viable du monde en développement. "Nous devons rester ouverts et inclusifs et faire progresser la civilisation humaine dans son ensemble, tout en respectant le contexte spécifique de chaque pays, en s'abstenant d'instrumentaliser la notion des droits humains pour s'ingérer dans les affaires intérieures des autres", a-t-il relevé.

Pour conclure, Han Zheng a plaidé pour une gouvernance mondiale réformée, reflétant les équilibres existants. "La Chine ne se lancera jamais dans l'expansion et l'hégémonie", a-t-il assuré, en rappelant cependant que son pays est déterminé à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale, en parachevant son unification.