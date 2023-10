Sénégal: Daara Mboss - Lancement de l'opération du Plan d'occupation et d'affectation des sols

Daara Mboss (Guinguinéo) — L'opération du Plan d'occupation et d'affectation des sols (POAS) a été lancée, samedi, à Daara Mboss, une commune du département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

»L'objectif, c'était d'expliquer aux acteurs concernés notamment les chefs de villages, les conseillers municipaux, les organisations communautaires de base et les services déconcentrés de l'Etat les principes, les plans d'élaboration du POAS", a expliqué Mouhamadou Dia, expert en planification spatiale et en plan d'occupation des sols pour l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ)

Selon lui, dans le cadre de ce projet, le GIZ vise à "clarifier" le foncier dans les communes d'intervention, en faisant en sorte qu'il soit un outil qui devra renforcer la démocratie locale et "rendre plus simples" les relations entre les usagers de l'espace foncier que sont les agriculteurs, les éleveurs et autres concernés.

»Daara Mboss fait partie des 17 communes bénéficiaires de ce projet réparties entre les régions de Kaolack et Kaffrine au même titre que Mbadakhoune, Ndiago, Khelkom, Latmingué, Keur Mbouki et autres", a précisé M. Dia.

Il s'exprimait dans le cadre d'une assemblée générale de lancement du Projet GIZ-"Seen Suuf" -Appui à l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Allemagne et le Sénégal.

Le projet est mis en oeuvre à Latmingué, à Kaolack, à Keur Mbouki et à Daara Mboss pour aider ces collectivités territoriales dans leur gestion et la délimitation de leur espace foncier.

Le porte-parole du Cadre de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Sidy Bâ, par ailleurs secrétaire général du Cadre de concertation des producteurs d'arachide (CCPA) a plaidé pour que les droits des paysans ne soient spoliés et qu'il y ait de "larges concertations" sur les questions foncières.

»Nous jugeons positivement l'intervention du projet +Seen Suuf+, parce que, quoi qu'on dise, ses responsables impliquent les acteurs agricoles et pastoraux. Et ils pratiquent la concertation avec les acteurs à la base pour qui ils prennent leurs points de vue (...) », a dit Sidy Bâ.

Le maire de la commune de Daara Mboss, Mamadou Mbaye, s'est dit satisfait de l'intervention du Projet GIZ-"Seen Suuf" -Appui à l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal qui renforce leurs capacités notamment dans la gestion du foncier.

»Comme l'indique +Seen Suuf+ en français, +Votre foncier+, les terres nous appartenant, chacun doit connaitre les limites de son espace foncier pour pouvoir assurer sa gestion", a fait valoir M. Mbaye, estimant qu'un travail "minutieux de délimitation du foncier permettrait d'éviter des conflits".