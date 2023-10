Sénégal: Coupe du maire de Dakar hommes - 'La JA avait envie de gagner ce trophée' (Mohamed Sène)

- L'envie de gagner et un mental ont permis à la Jeanne d'Arc de remporter la coupe du Maire de Dakar samedi face au Dakar université club, a analysé son entraîneur, Mohamed Sène.

"La mentalité a fait la différence. Les joueurs avaient envie de soulever un trophée et ils l'ont fait. Tactiquement, je n'ai rien changé. Je leur ai demandé jouer et de prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'ils ont fait à merveille", a-t-il dit.

S'exprimant en conférence de presse après la finale de la Coupe du maire de Dakar gagnée, 66-59, par son équipe, il a soutenu que la JA est sur un processus de reconquête de tous les trophées nationaux.

"Nous avons perdu le championnat national contre l'AS Douanes. Cela faisait 13 ans que nous n'avions pas joué cette finale, nous l'avons fait et gagné. Cela fait 22 ans que nous n'avions pas joué la finale du championnat et nous l'avons fait cette année. Nous sommes sur un processus. Nous allons continuer jusqu'à la fin", a ajouté le coach Mohamed Sène.

Les deux équipes vont se retrouver, mercredi, en demi-finale de la Coupe du Sénégal.

"Les compétitions ne sont pas les mêmes. Nous avons déjà gagné un trophée et pas eux. Ils vont venir avec l'envie et la détermination et nous ferons attention. Nous allons travailler en conséquence",a-t-il rassuré.

"Une finale, on ne la perd pas, ça doit être une leçon pour nous. Durant la belle (match d'appui), nous avons été menés. Cela nous avait fait perdre nos repères et la finale. Mais nous avions continué à jouer avec nos qualités et valeurs et nous avons gagné », a --t-il souvenu.