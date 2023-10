Nigeria: Naples / Osimhen - « Mon amour pour l'emblème du club est inébranlable »

Victor Osimhen calme le jeu, après quelques jours de tension entre lui et Naples, tension liée à la publication sur Tiktok d'une vidéo se moquant de lui après son pénalty raté contre Bologne.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'international nigérian n'a pas manqué de rappeler son amour pour les Partenopei et son attachement au club qu'il a rejoint en 2020.

« Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une décision merveilleuse pour moi. Les habitants de Naples m'ont montré tant d'amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de se mettre entre nous », a fait savoir Osimhen.

« La passion du peuple de Naples me permet de toujours jouer avec mon coeur et mon âme, et mon amour pour l'emblème du club est inébranlable car je le porte avec fierté. Les accusations portées contre les gens de Naples sont fausses. J'ai beaucoup d'amis qui sont napolitains et qui font partie de ma famille et de ma vie quotidienne. J'apprécie les Nigérians et tous ceux qui ont fait entendre leur voix pour me soutenir et me tendre la main », a ajouté l'ancien Lillois.