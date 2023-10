Maroc: CPS de l'UA - Le Maroc soutient la demande de la Somalie d'une pause technique de 03 mois pour la phase 2 du retrait des troupes d'ATMIS

Addis — Abeba - Le Maroc a réaffirmé devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) son soutien à la demande du gouvernement fédéral de Somalie d'une pause technique de trois mois pour la phase 2 du retrait des troupes de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) prévue le 30 septembre.

Lors d'une réunion du CPS de l'UA tenue samedi par visioconférence et consacrée à l'examen de la demande du gouvernement fédéral de Somalie pour une pause technique dans le retrait de la phase 2 d'ATMIS, la délégation marocaine a relevé que cette demande découle du besoin impérieux de relever les défis importants révélés par le rapport d'évaluation technique conjointe, qui expose de profondes implications pour la transition sécuritaire en Somalie.

La suspension du retrait demandée par la Somalie est de nature à donner le temps indispensable pour concevoir des solutions aux défis évoqués dans le rapport d'évaluation technique conjointe, garantissant ainsi une transition sécuritaire plus fluide et plus sûre, contribuant à assurer à long terme la paix, la stabilité et la prospérité durables de la Somalie, a souligné la délégation marocaine.

Le Maroc saisit cette occasion pour exprimer son soutien à la Mission de Transition de l'Union Africaine en Somalie visant à aider le gouvernement fédéral somalien à mettre en oeuvre le plan de transition somalien et de transférer progressivement les responsabilités en matière de sécurité de l'ATMIS aux forces de sécurité nationales somaliennes en vue de permettre à la Somalie d'assumer la pleine responsabilité de sa propre sécurité, en assurant notamment l'accélération du rythme opérationnel dans la lutte contre les facteurs d'insécurité et d'instabilité, a ajouté la délégation marocaine.

Le Royaume appelle également la communauté internationale à soutenir la Somalie pour permettre à ce pays frère de retrouver la place qui lui échoit au niveau régional, continental et international en fournissant un financement international et bilatéral à la Somalie pour assurer la formation, l'équipement et le renforcement des capacités des forces de sécurité somaliennes.

Ces mesures permettront un transfert progressif et efficace des responsabilités de l'ATMIS aux forces de sécurité et institutions somalienne, évitant ainsi qu'un vide sécuritaire s'installe en Somalie avec tout ce que cela impliquerait en termes de répercussions sur le pays, la sous-région et le continent, affirme la délégation marocaine.

Le 14 septembre, le CPS de l'UA avait décidé, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, de retirer 3 000 soldats de l'ATMIS au 30 du même mois de manière équitable.

Le CPS avait également décidé, conformément aux directives du Gouvernement fédéral de Somalie de retirer 851 membres du personnel de police de l'ATMIS.