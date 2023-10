Togo: Hétérogénéité des profils

Le Festival africain de l'innovation de la technologie et de la culture maker aura lieu du 6 au 11 novembre à Lomé.

MakeAfrica est une célébration de la science, de la créativité et de l'innovation en Afrique. L'évènement accueillera des stands de démonstration, des ateliers de découverte, des conférences et des tables rondes, tous dédiés aux thèmes de la créativité, de la fabrication, de la culture Do It Yourself et du mouvement maker.

Les précédentes éditions avaient eu lieu à Cotonou et à Abidjan.

Un maker peut se définir de la manière suivante, si tant est qu'il soit possible de fixer une définition sur le terme générique de "maker".

Il s'agit de quelqu'un d'inventif et de créatif, qui aime fabriquer, réparer bricoler. Un maker peut être quelqu'un d'habitué à réparer lui-même les objets de la vie courante plutôt que d'en racheter de nouveaux, ou encore un informaticien de métier, passionné par la robotique.

En ce sens, les makers sont loin de créer un ensemble de personnes totalement homogène.

La valeur des rassemblements de makers dans les fablabs se créé justement à partir de l'hétérogénéité de leurs profils.

Ce qu'ils ont en commun, c'est l'adhésion à une position commune, basée sur le faire soi-même ainsi que sur une autonomie d'accès aux objets de consommation courante.