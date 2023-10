Tunisie: Les parkas in de la saison

La veste, le trench, les parkas et perfectos en cuir restent des pièces basiques et indémodables... revisitées pour être mieux adaptées aux derniers cris de la mode et des tendances actuelles, ils seront nos meilleurs alliés pour cet automne-hiver...

Nous protégeant du froid et de la fraîcheur, ces pièces mettent en valeur notre tenue et soignent notre look pour être une fashionista des temps modernes....

L'automne approche à grands pas, et les journées à températures fraîches commencent à pointer leur nez.

Il est temps de ranger ses vêtements légers de l'été et de les remplacer par des pièces adaptées pour la saison.

Et pour rester toujours tendance actuelle, il est primordial de garnir son placard avec des pièces automnales à la mode.

Pour bien démarrer la saison, on mise cet automne sur les vestes, blazer, gilets pour un look branché et élégant.

Dans ce numéro, on vous dévoile les parkas et vestes à shopper pour la nouvelle saison automne-hiver 2023.

Si les blazers longs et over size ont longtemps occupé les devants de la scène de la mode, cet automne, l'on remarque le retour des fondamentaux des années 2000/2010 en matière de vestes.

En effet, il s'agit de la veste cintrée, s'arrêtant au niveau de la taille et se fermant à un bouton ou à plusieurs. Côté couleurs, les nudes, les flashy, les classiques sont toujours en vogue.

La veste serrée peut être portée avec un pantalon taille haute et de coupe droite, de la même couleur, consistant de la sorte un ensemble assorti, ou bien en la mariant avec une robe ou une jupe tout en créant un style et un look harmonieux.

Si l'on choisit de porter la veste en tailleur, on opte pour des escarpins à mi-talons à bouts arrondis ou carrés avec un mini sac de la même couleur que les sandales ou n'importe quelle autre couleur qui soit neutre et assortie avec toute la tenue.

Ce look est bien adaptable pour les événements officiels, les réunions, les fêtes...

Pour un look totalement sporty et décontracté, on peut marier les pièces à porter dans un subtil mélange style.

On ose porter une pièce chic et habillée telle que la veste avec des baskets ou des espadrilles, un sweetwear à capuche.

Même un sac à dos ou un tote bag est permis dans ce look qui mise sur l'originalité et la tendance.

Le trench, quant à lui, un manteau long ceinturé à la taille, continue depuis de années à faire partie des pièces stars de l'automne.

Très en vogue depuis les années 2000, cette pièce n'a pas cessé de se réinventer selon l'époque et la tendance. Iconique et basique, on peut porter le trench avec toutes les pièces : une robe, une jupe, un pantalon...

Taille XXL ou en over size, long arrivant jusqu'aux mollets ou même les chevilles, le trench est très pratique et élégant.

Il a l'avantage de bien affiner la taille s'il est serré avec une ceinture au niveau de la taille et de cacher les kilos en trop s'il est long et en over size.

Avec des chaussures à talons, il met en évidence un look ultra féminin. Sinon avec des baskets ou des bottines, il donne un aspect chic et branché à toute la tenue.

Côté couleur et matière, on opte pour le beige et ses dérivés, des couleurs neutres et qui s'associent avec toutes les autres couleurs que l'on va porter avec.

Pour les plus originales, qui veulent se démarquer, elles peuvent miser sur l'indémodable noir classique mais en similicuir.

Des modèles derniers cris de manteaux et de vestes ont été repérés dans les boutiques de prêt-à-porter qui affichent et exposent leur nouvelles collections, mais aussi sur les réseaux sociaux et les halls des grandes modeuses et fashionistas férues des dernières tendances et collections.

Pour celles qui veulent avoir une pièce moderne sans pour autant dépenser beaucoup d'argent, elles peuvent recourir à la friperie et aux vêtements de deuxième main, là ou elles trouveront parfois facilement ce dont elles cherchent et en plus à prix raisonnable.

Apporter quelques modifications pour moderniser la pièce peut être aussi une solution astucieuse pour être au top.

Longtemps considéré comme une pièce basique de l'hiver, le perfecto revient en force cette année, mais avec un autre détail ! C'est la coupe et dimension qui change.

En over size, et style baker ou motard, le perfecto est à porter cette saison sans modération.

Facile à enfiler, pratique, il s'associe avec des jeans, des bottes ou bottines, une robe ou une jupe.

A porter de jour comme de nuit et lors de toutes les occasions.

On a l'embarras du choix par rapport aux couleurs, les plus audacieuses miseront sur le rouge cerise, orange, violet... et les plus discrètes peuvent opter pour les couleurs basiques, notamment le noir, le gris et le kaki...

On démarre la saison avec une multitude de choix de pièces canons, qui mettront en valeur notre style et look, chacune pourrait évidemment choisir le modèle, la couleur qui lui va à merveille...