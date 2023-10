Tunisie: Mes Odyssées en Méditerranée -Siciliens de Tunisie En barque, de Marettimo à Tunis...

Marettimo, la plus éloignée des Egades, en Sicile, est située au centre de la Méditerranée. Connue depuis l'époque romaine comme « île sacrée », elle a donné refuge à des catholiques d'Afrique du Nord qui fuyaient les Vandales.

Plus tard, ses habitants ont émigré en Tunisie, y amenant leurs croyances religieuses, comme la procession du 15 août à La Goulette.

Comme tous les matins, la signora Gaetana s'assied sur le pas de la porte de sa petite maison sur le scalo vecchio, l'ancien port de Marettimo, l'île la plus éloignée de l'archipel des Egades, à l'ouest de la Sicile.

Pendant que le parfum de café s'échappe de la cuisine, elle scrute l'horizon, attendant que son mari et son fils rentrent de la pêche. « Mon fils a toujours voulu être pêcheur.

S'il y avait eu un lycée à Marettimo, il y serait allé, mais il fallait se déplacer jusqu'à Trapani [la ville sur la côte] et il n'a pas voulu quitter l'île.

En été il ne reste que six ou sept bateaux de pêche car tout le monde travaille avec les touristes.

Mais nous arrivons à vivre correctement, on ne se plaint pas », sourit la vieille dame.

Emigration vers la Tunisie

Cette vie dure a poussé beaucoup à prendre la mer pour aller chercher fortune ailleurs.

A commencer par la Tunisie, qui n'est qu'à 80 milles marins [150 km environ]. Dans la tête déjà, les frontières se brouillent : le paysage et l'architecture, avec les typiques maisons blanchies à la chaux et les volets bleus, se ressemblent tellement que si ce n'était pour le clocher de l'église au lieu du minaret de la mosquée, on se saurait plus où l'on se trouve...

Vito Vaccaro, co-fondateur de l'Associazione CSRT Marettimo, garde-forestier et restaurateur à ses heures, nous fait visiter le petit siège de l'association, véritable caverne d'Ali Baba où s'amoncellent de vieux objets de pêche et des photos en noir et blanc :

«L'identité de l'île est liée à l'émigration. Nous avons immortalisé son histoire dans une exposition intitulée «Di qua e di là dal mare» [d'un côté et l'autre de la mer]. A La Goulette, en Tunisie, se tient encore une procession en l'honneur de la Madone de Trapani.Les grands-parents de [l'actrice] Claudia Cardinale étaient des habitants des Egades émigrés là-bas et mon arrière-grand-mère y est née », raconte le quinquagénaire, visiblement ému.

En effet, cette procession se tient chaque année, le 15 août, dans la petite ville de La Goulette, près de Tunis.

Interdite en 1964, elle a repris en 2017 et cette année elle est même allée jusqu'à la municipalité, en présence de l'évêque de Trapani qui avait fait le déplacement pour l'occasion.

Des Catholiques de la Tunisie romaine fuient les Vandales

Les Romains firent de l'île une base militaire pour contrôler la route entre Rome et Carthage (dans l'actuelle Tunisie), comme en témoigne Case Romane.

Dans ce site à flanc de montagne, à une demi-heure de marche du village, se dresse une petite église construite plus tard par les Normands et, près d'une source d'eau, l'un des rares fonds baptismaux d'origine nord-africaine.

C'est ici qu'a probablement séjourné Ruffinien, évêque de Byzacène (la Tunisie romaine) et des catholiques exilés par les Vandales en 484 ap JC.

Après avoir conquis l'Afrique du Nord et Carthage, ces chrétiens ariens ont mené une persécution féroce contre les catholiques qui les considéraient comme hérétiques.

Comme Marettimo est beaucoup plus éloignée des côtes tunisiennes que Lampedusa, aujourd'hui seuls quelques centaines de migrants y débarquent chaque année.

Les autorités politiques et religieuses affirment mettre à leur disposition les infrastructures nécessaires, dont la petite église du village pour une nuit, afin de leur offrir un accueil temporaire avant leur transfert à Trapani.