Tunisie: Ligue des cha2mpions-2e tour préliminaire (retour)EST-AS Douanes (0-0) - Ce but qui n'est pas venu !

Zakarya Ayeb et l'entrejeu esperantiste qui n'a pas réussi à peser (Photo : Mokhtar hmima)

Les attaquants "sang et or" ont tout tenté. En vain. Ils ont dû se contenter du but de Tougai sur pénalty, marqué au match aller, pour composter leur billet à la phase de groupes de la C1 africaine.

EST : Memmich, Meriah, Tougai, Bouchniba, Ben Hamida, El Ayeb, Tka, Derbali (Sahli 68'), Sasse (Ouahabi 76'), Ghacha et Ben Hammouda (Bouguerra 59').

L'absence du public à cause de la sanction du huis clos imposée par la CAF y était sans doute pour quelque chose. La mission des "Sang et Or", hier, face à la modeste formation burkinabé de l'AS Douanes en match retour comptant pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions s'est avérée un peu plus compliquée que prévue.

En tout cas, une manche retour qui fut plus difficile à négocier que celle de l'aller.

Alors que la voie devait être libre, les hommes de Mouine Chaâbani ont eu du mal à percer la défense burkinabè. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé.

On jouait à peine la 6' de jeu quand on assista à la première tentative espérantiste: Tka centra sur la dernière ligne pour Bouchniba, mais le tir de ce dernier passa largement au-dessus de la transversale.

Et si les "Sang et Or" ont rencontré des difficultés à percer la défense burkinabè, c'est à cause du choix tactique adopté par l'adversaire : un jeu en bloc bas et toute une équipe regroupée dans sa moitié du terrain.

La création du surnombre, particulièrement dans la surface de réparation par les Burkinabés, a réduit considérablement la marge de manoeuvre des attaquants espérantistes.

Il faut dire aussi que le gardien de l'AS Douanes, Mohamed Traoré, a eu son mot à dire sur certaines occasions, notamment à la 21' quand il dégagea deux fois en corner une reprise de la tête de Derbali.

Les défenseurs burkinabés ont joué également leur rôle. Yann Sasse a vu son tir sur corner dégagé par la défense adverse qui réussit à éloigner le danger avant qu'un attaquant espérantiste ne puisse toucher la balle (27').

Quelques minutes après, on assista à la première occasion du match des Burkinabés: Tougai est intervenu au bon moment pour dégager en corner avant que l'attaquant adverse ne parvienne à trouver ses marques, l'empêchant de tirer (32').

Bref, que des tentatives ratées qui ont caractérisé la première période de jeu.

Et les deux équipes de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps sur un nul vierge.

Des ratages, encore et toujours...

La deuxième période de jeu n'a pas été différente de la première et ce, malgré les changements opérés par Mouine Chaâbani. A la 58', Ben Hamida centra de la gauche pour Tka sur la dernière ligne, mais le portier burkinabé était encore une fois aux aguets.

Bilel Sahli, qui a fait hier sa première apparition officielle sous les couleurs "sang et or", a tenté aussi sa chance : reprenant la balle suite à une action collective, il a vu sa puissante frappe cadrée dégagée par le gardien adverse (77').

Dans ce match des occasions ratées, Bamlak Tessema, contrairement à ses habitudes, a brillé par ses erreurs de jugement, notamment à la 84' quand il a fait comme s'il n'avait rien vu lorsque Bouguerra s'est fait faucher en pleine surface de réparation.

Erreur de jugement ou pas de la part de Tessema, les attaquants "sang et or" étaient incapables de marquer hier malgré les multiples occasions qui se sont présentées.

Ils ont dû se contenter du but de l'aller marqué par Tougai sur penalty pour assurer leur qualification à la phase de groupes de la Champions League.

Trop peu pour une équipe qui prétend jouer pour le titre continental.