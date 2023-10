Madagascar: Élection FMF

VICTORIEN ANDRIANONY - Valoriser les ligues pépinières de talents

Confirmation par une élection.

Le premier vice-président de la Fédération malgache de football, depuis fin 2019, et actuel président par intérim nommé par la Fifa en fin 2021, Victorien Andrianony, veut briguer un nouveau mandat.

Le candidat se dit fier des résultats obtenus avec son équipe, malgré les différents obstacles.

«Nous avons pu assurer la brève transition pour ne citer que le résultat, la troisième place au Chan, qui est un exploit historique. Nous promettons de faire encore mieux», confie Victorien Andrianony.

«Avec nos expériences, nous allons considérer un peu plus les bases, les joueurs, les clubs, les sections et les ligues qui sont, en fait, les acteurs principaux de nos résultats (...) Les ligues, là où se trouvent les talents, ont du mal à accomplir leur mission (...)

Une de mes priorités sera ainsi de subventionner comme il faut les vingt-deux ligues», ambitionne le candidat.

C'est avec une telle idéologie qu'il essaie de convaincre ses électeurs et non avec l'argent, précise-t-il.

«Je ne suis qu'un simple professeur et je réaliserai mes programmes en consolidant mes relations avec les instances internationales», ajoute-t-il.

%

Concernant le football des jeunes et le foot féminin, «durant notre mandat, nous avons déjà lancé des projets avec la Fifa dont le football for school. Il faut aussi prioriser la politique de relève, comme le football féminin dans lequel la Fifa investit tant ces derniers temps», précise-t-il.

Relance

Compte tenu de la restriction budgétaire durant la période de transition, l'équipe sortante a dû limiter à une seule catégorie les bénéficiaires du projet pour les jeunes.

Victorien Andrianony est professeur à l'Institut universitaire de gestion à Mahajanga et président du collège des enseignants. Il dirige aussi une équipe universitaire de football, l'Asuma, qui évolue actuellement au championnat régional D1, ainsi qu'une école de foot. Il est également coach de fitness.

ALFRED RANDRIAMANAMPISOA - « Je qualifierai les Barea au Mondial »

L'ainé des cinq prétendants. Le deuxième vice- président de la Fédération et président de la commission compétition, Alfred Randriamanampisoa, est le candidat numéro 5 à l'élection présidentielle de la Fédération malgache de football, programmée le 14 octobre.

Le candidat est le fondateur du club Elgeco Plus, fondé en 2008, qui compte six coupes de Madagascar et six participations en coupe de la Confédération africaine.

«Nous avons déjà atteint les quarts de finale de la Can, la troisième place du Chan. Mon défi est de qualifier Madagascar au Mondial.Nous allons collaborer avec de grands pays du foot comme la France et l'Allemagne pour y arriver», se lance, comme défi, le candidat.

Ce dernier a aussi précisé que les Barea ont obtenu ces résultats au Chan grâce à lui.

«J'ai personnellement pris en charge une partie des billets d'avion de la délégation pour que celle-ci puisse partir en un seul groupe et non en deux ou trois vagues», évoque-t-il. «Je prioriserai la formation, la mise en place des académies (U15, U17, U20) dans les six provinces et les vingt-trois régions.

J'organiserai des compétitions pour eux, de même pour le football féminin (...) Nous désignerons un responsable des Barea A et ceux du Chan... », poursuit-il. Il offrira également un nouveau bus aux Barea.

Le candidat a aussi souligné "qu'il faut travailler en étroite collaboration avec le régime comme l'a, d'ailleurs, recommandé la Fifa, pour mieux promouvoir le football. Ce qui est valable pour toutes les disciplines (...) Je ne suis pas le candidat de l'Etat. Nous ne faisons pas de politique en foot, mais le président devrait savoir collaborer avec le président de la République", souligne-t-il.

Mise aux normes

Côté infrastructures, qui est sa spécialité, "nous allons bâtir deux ou trois stades de plus dans les régions, améliorer et remettre aux normes ceux de Carion et de Mahajanga. Nous allons construire des gradins autour et y installer des projecteurs pour qu'on puisse jouer dans la soirée".

DOUGLAS ASTINA WILSON - Un nouveau souffle pour faire briller Madagascar

Le plus jeune. Agé de 43 ans, Douglas Astina Wilson est le cadet des cinq prétendants au poste du patron de la Fédération malgache de football.

«Je ne suis pas très connu dans le domaine, mais cela ne veut pas dire que je n'en suis pas capable. Je promets d'apporter un nouveau souffle, et la gestion de la fédération en a besoin», souligne le candidat.

Son programme quadriennal sur quatre axes est basé sur la collecte d'idées auprès des ligues.

Comme certains candidats, il prône lui aussi la bonne gouvernance dans le respect des textes en vigueur.

«L'investissement dans la construction des infrastructures est inévitable, la formation des dirigeants, des joueurs, techniciens et arbitres pour atteindre le haut niveau. Nous priorisons également le marketing et la communication afin d'étoffer le pool des partenaires. Ils sont les piliers qui contribuent au développement du football», énumère Douglas Astina.

«Je vais poursuivre les bonnes actions des précédents dirigeants et, surtout, apporter des améliorations au niveau des bases, considérer un peu plus les sections et ligues, les accompagner dans leurs activités pour qu'elles puissent progresser vers le haut niveau.Il n'y aura plus de petites et grandes ligues, chacune d'elles devrait avoir un staff complet», poursuit-il.

Le candidat rappelle : «Nous étions champions d'Afrique en beach soccer en 2015. Nous avons joué les quarts de finale de la Can 2019, puis nous avons raté deux qualifications : c'est la réalité. Il faut trouver la bonne solution au problème.Il faut relancer aussi la promotion du football des jeunes et du foot féminin dans laquelle la Fifa investit beaucoup actuellement.» Douglas Astina est un haut fonctionnaire à la direction générale des Impôts.

Dans le domaine de la comptabilité, dans le corps des inspecteurs des Impôts, il a déjà travaillé dans le secteur privé, puis public depuis 2004. S.R.