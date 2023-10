Ethiopie: La protection des droits des personnes âgées profitera à toute l'humanité - Secrétaire général de l'ONU.

<strong>Addis-Abeba, le — Protéger la dignité et les droits humains des personnes âgées et relever les défis auxquels elles sont confrontées dans la société bénéficiera à l'ensemble de l'humanité, selon le secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

La communauté mondiale a célébré hierla Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies sous le thème « Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme des personnes âgées : à travers les générations ».

Célébrée chaque année le 1er octobre, la Journée vise à sensibiliser aux défis et aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées dans le monde entier.

La journée vise également à promouvoir l'importance du respect et des soins aux personnes âgées et à souligner leur contribution significative à la société.

Dans un message commémorant dimanche la Journée internationale des personnes âgées, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné le problème omniprésent de l'âgisme dans la société et la vulnérabilité des personnes âgées face à des crises telles que la pandémie de COVID-19, la pauvreté et les urgences climatiques.

« Aborder ces questions et bien d'autres est un impératif en matière de droits de l'homme qui profitera à tous », a-t-il noté.

Des études montrent que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler - passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050 - et que le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus augmentera encore plus rapidement.

António Guterres a souligné que les personnes âgées peuvent apporter des contributions significatives en termes de connaissances et d'expérience, et qu'elles ont le potentiel de contribuer à la paix, au développement durable et à la protection de l'environnement.

« Nous devons garantir leur engagement actif, leur pleine participation et leurs contributions essentielles notamment par le biais de politiques sociales et professionnelles construites autour de leurs besoins spécifiques », a-t-il annoncé.

Il a également souligné la nécessité du dialogue et de l'unité intergénérationnels en tant qu'éléments essentiels de la construction de sociétés plus inclusives et respectueuses des personnes âgées et d'un monde résilient pour tous.