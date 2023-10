Madagascar: Exposition «Biodiversités» - 23 panneaux à l'Alliance française d'Antsiranana

Le vendredi 29 septembre 2023 s'est déroulé le vernissage de l'exposition «Biodiversité». Après le lancement officiel à Antananarivo, Antsiranana est la première ville, hors de la capitale, à héberger l'évènement. Le but est d'inciter les Malgaches à conserver l'environnement. De ce fait, 23 panneaux évoquant des images de la nature, voire l'écosystème, sont exposés à l'Alliance française de Diego-Suarez depuis le 26 septembre jusqu'au 6 octobre prochain.

Ceci est l'initiative de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), en étroite collaboration avec le Centre national de la recherche pour l'environnement et les Universités en l'occurrence la Facultés d'Economie, de Gestion et de Sociologie (Antananarivo), l'UNA. En outre, les tableaux intéressent des personnes de tout âge. Écoliers, lycéens, universitaires, et adultes ont fait le tour de la grande salle de l'AFD pour lire le contenu inscrit sur chaque illustration...

Les visiteurs s'en sont sortis cultivés. « Je ne savais pas que nous, les êtres humains, faisons partie de la biodiversité », s'est étonnée une jeune fille de 15 ans. Par ailleurs, la DIANA est riche en biodiversité. La région possède plus de 19 aires protégées, ce qui équivaut à 33% des réserves du pays. En effet, les statistiques parlent d'elles même. Cependant, rares sont ceux qui connaissent ces faits d'importance capitale.

L'environnement se dégrade de plus en plus, c'est le constat. Conscientiser ses concitoyens à le préserver est un défi. C'est d'ailleurs dans cette optique que, l'IRD ainsi que ses collaborateurs, en l'occurrence les initiateurs du projet Varuna visent « à renforcer le dialogue entre la science et la société au sujet de la biodiversité ». En bref, les 23 tableaux sillonnent le pays depuis deux ans. Ce sera à la fois un partage de connaissances et une campagne de sensibilisation !