Madagascar: FMI / Madagascar - La cinquième revue de la FEC du 13 au 20 novembre prochain

Alors que le Collectif des candidats tente de rameuter la foule pour une descente politique sur la place du 13 mai à partir de ce jour, les affaires nationales se poursuivent avec le gouvernement collégial qui assure l'intérim de la Présidence de la République.

Sur le plan économique notamment, l'actualité est encore marquée par les travaux de préparation de cinquième revue de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) qui aura lieu en mode présence physique du 13 au 24 novembre 2023.

Bonnes perspectives

Faut-il en effet rappeler que des réunions en mode virtuel ont déjà eu lieu entre les techniciens malgaches et ceux du Fonds Monétaire International (FMI). La cinquième revue proprement dite est prévue du 13 au 24 novembre 2023 en présence physique. Il s'agira alors d'évaluer l'atteinte des objectifs de performance à fin juin 2023 et la mise en œuvre des repères structurels à court et moyen terme.

La visite technique en format virtuel réalisée dernièrement par le FMI a eu notamment pour principale mission de discuter avec le gouvernement sur la préparation du budget 2024 et faire le suivi de l'avancement des principaux repères. Et les résultats militent apparemment pour de bonnes perspectives puisque, fin juin 2023, le gouvernement a enregistré de bonnes performances sur quelques critères.

Dépassement

%

Sur le plan des ressources publiques tout d'abord, les chiffres glanés auprès du ministère de l'Economie et des Finances font, par exemple, état d'un dépassement du plancher des recettes fiscales intérieures convenu avec le FMI. Les recettes réalisées fin juin 2023 sont de 1 950 milliards d'ariary sur une prévision de 170 milliards d'ariary. En matière de dépenses, le premier semestre 2023 a été également marqué par une bonne exécution des dépenses.

Notamment pour les 4 départements sociaux que sont le ministère de l'Education Nationale, le ministère de la Santé, le ministère de la Population, et le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Ces performances militent en tout cas pour une issue positive de cette cinquième revue. Cependant, là où les discussions risquent d'être difficiles, c'est qu'une fois de plus, les sociétés d'Etat ont continué d'enregistrer de grandes difficultés financières.

Plus particulièrement la Jirama dont la survie n'est possible sans les subventions de l'Etat. Cependant, le FMI a suggéré la suppression de ces subventions extrêmement budgétivores. Des points positifs ont été cependant constatés sur certains aspects de la gestion de la Jirama. En somme, les réformes structurelles qui suivent actuellement leur cours sont à mettre à l'actif du gouvernement qui continue ainsi de réaliser des efforts pour honorer ses engagements.

Des efforts qui risquent de tomber à l'eau en cas de troubles politiques. Ce qui sera évidemment une énorme perte pour l'économie malgache qui avait déjà montré une performance en décrochant lors de la 4ème revue de la FEC, un décaissement de 24,4 millions de dollars.