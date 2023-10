Madagascar: Ecole fifanampiana Malagasy - Une centaine d'élèves sur la liste d'attente

Un mois après la rentrée scolaire, les demandes d'inscription continuent d'être reçues par l'école « Fifanampiana malagasy ». Mais cet établissement est saturé et doit refuser des élèves dont le nombre est estimé à une centaine.

« Nous sommes débordés de demandes d'inscription, cependant la capacité d'accueil de l'école est limitée à 300 élèves. 310 élèves sont inscrits dans notre registre pour cette année scolaire en cours. La demande est forte mais faute d'infrastructures nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire toutes les demandes », soupire la directrice de cette école, Madeleine Razafindrasoa.

Créée en 1965, l'école réunit les enfants issus des familles défavorisées de la Capitale et ses environs avec une participation symbolique de 10 000 ariary pour les frais de scolarité incluant une cantine scolaire journalière. « Nous avons constaté que le repas scolaire favorise le maintien des élèves à l'école. La cantine scolaire est une raison essentielle pour les familles les plus vulnérables d'envoyer leurs enfants à l'école », argue-t-elle.

Infrastructure

Pour fournir un environnement propice à l'apprentissage et à la croissance de ces jeunes élèves, l'école a été dotée d'une nouvelle cantine et une installation sanitaire. La cantine scolaire est un espace équipé pour préparer et servir des repas nutritifs aux élèves.

Toute l'installation permettra de garantir que chaque enfant ait accès à une alimentation saine tout au long de la journée contribuant ainsi à améliorer leur santé globale et leur performance scolaire. C'est une initiative des collaborateurs de Ford à Madagascar. « Nous sommes ravis de partager l'une de nos valeurs qui est la solidarité, de pouvoir contribuer à l'éducation et au bien-être de ces enfants. Nous allons encore continuer d'appuyer les plus vulnérables et étendre le nombre des bénéficiaires de nos aides », selon Holy Andriamalala, directeur des ressources humaines de Materauto.