Tunisie: Ligue nationale d'Aikido - Stage international les 21 et 22 octobre - L'art martial pacifiste

Sous l'égide de la Fédération tunisienne de judo, la Ligue nationale d'aikido organise les 21 et 22 octobre un stage international à la salle fédérale de la cité nationale sportive d'El Menzah.

Ladite session sera dirigée par un expert mondial, maître Alfred Vaton, titulaire du 6e Dan.

La Ligue nationale d'aïkido, affiliée à la Fédération tunisienne de judo, prend actuellement les choses en main en vue de promouvoir l'aïkido et la philosophie y afférente, développer les clubs concernés et ouvrir à un public plus large la pratique de ce noble art en Tunisie, avec bien entendu l'appui de la FTJ et des différentes écoles et associations internationales d'aïkido (Eurasia, Aïkikaï, Yoshinkan Aïkido, Iwama Ryu Aïkido, Tomiki Ryu Aïkido).

Art martial de paix par excellence dont le fondateur est Morihei Ueshiba, cette pratique a fait du chemin en Tunisie depuis le début des années 70, arrivant à maturité vers la fin des années 2000.

En clair, depuis plus d'un demi-siècle, l'aikido représente plutôt un travail sur soi en harmonie avec les autres partenaires (non envisagés comme des adversaires).

Ce faisant, pour situer l'aikido en Tunisie, introduit par feu Ahmed Touati, de point de vue spatial, la majorité des clubs se trouvent sur le Grand Tunis ou dans les grandes villes tunisiennes (Sfax, Sousse, Bizerte, Monastir).

Il n'empêche que la ligue d'aïkido n'a rien d'une inconnue, sachant qu'elle fait intégralement partie de la Fédération Tunisienne de judo, instance qui a géré des événements planétaires comme les JO, les championnats du monde, d'Afrique et arabe.

Joie de vivre et paix

A présent donc, en présence de Faiez Hammami, représentant de la FTJ, Leith Essafi, organisateur du stage, ainsi que Adnane Khiari et Hatem Achour, respectivement président et membre de l'instance d'aikido, la Ligue nationale d'aikido organise les 21 et 22 octobre un stage international d'aïkido, sous l'égide de la Fédération tunisienne de judo, à la cité nationale sportive d'El Menzah (salle fédérale). Cette session sera dirigée par un expert mondial, maître Alfred Vaton (6e Dan).

Et pour faire connaissance avec ce virtuose, rappelons qu'Alfred Vaton est un professeur diplômé d'Etat, membre de la Commission technique Ffaaa (France), animateur d'activités physiques sportives dans le monde du travail et praticien de Shiatsu humain & animalier.

En outre, lors de ce stage, Alfred Vaton va partager son expérience dans la pratique de l'aïkido, un art martial de joie de vivre, d'amour et de paix, pour les adultes, tout comme pour les adolescents et les enfants, et ce, afin de développer et améliorer les compétences et la technique des pratiquants, former les instructeurs, et en passant leur délivrer des certificats d'aptitudes.

Toujours volet stage de la période 21-22 octobre, il est à noter que chapitre coeur de cible, tous les clubs d'Aïkido tunisiens sont invités, ainsi que des associations algériennes, libyennes et françaises.

Au-delà de ce rassemblement d'une frange de la grande famille de l'aikido méditerranéen, l'ambition de ce stage est de dégager des perspectives d'avenir, avoir à terme un plus grand nombre de licenciés et de sportifs qui vont, par le biais de ce sport, prendre davantage soin de leur santé et adopter la «Zen Attitude», pour que du geste pur naisse la grâce...