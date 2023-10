Madagascar: Sommet Européen des Algues - Madagascar sera de la partie

Un rendez-vous important. Le premier sommet européen de sensibilisation aux algues se tiendra du 5 au 7 octobre prochain à Paris. Un événement d'envergure et international qui entend marquer « le coup d'envoi au niveau européen du processus de sensibilisation des acteurs institutionnels et du grand public aux bénéfices de la culture des algues sur l'économie, les populations et la préservation de l'océan ».

Coorganisé par la direction des affaires maritimes de la commission européenne, le gouvernement français et la Global Seaweed coalition, le sommet verra la participation d'une équipe malgache dirigée par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. Les objectifs sont multiples si l'on ne cite que la sensibilisation du grand public aux algues et aux produits à base d'algues ainsi que le développement du secteur européen des algues.

La participation, virtuelle étant donné le contexte sociopolitique qui prévaut, de la Grande île à cet événement pourrait être bénéfique sur plusieurs points de vue. Le pays ayant déjà plusieurs acquis en matière d'algoculture tels que le renforcement des dispositifs réglementaires qui a été initié. Lesdites réglementations concernent surtout les matériels de production.