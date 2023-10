Angola: L'Assemblée Nationale condamne l'attaque à Ankara

Luanda — L'Assemblée Nationale a condamné, à Luanda, l'attentat suicide survenu dimanche dans la capitale Ankara (Turquie), et a exprimé son soutien et solidarité au peuple et au parlement turcs.

Dans une note dont copie est parvenue à l'ANGOP, l'Assemblée Nationale rejette toute attaque mettant en danger l'intégrité de la démocratie représentative des États démocratiques et encourage le peuple turc, les institutions de l'État, en particulier les députés, à continuer à défendre l'ordre institutionnel.

"L'Assemblée Nationale de l'Angola a appris, avec inquiétude, la nouvelle d'un attentat, considéré comme terroriste, qui est survenu à Ankara, près du Parlement turc, en ce jour prévu pour l'ouverture d'une autre session législative du Parlement turc", lit-on dans la note signée par la présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira.

Dans la note, Carolina Cerqueira affirme que les Parlements angolais et turc entretiennent des liens fructueux de coopération interparlementaire basés sur de bonnes relations d'amitié et l'échange d'expériences en faveur de la consolidation de l'État de droit démocratique et de la préservation et de la promotion de la paix et la justice, ainsi que la stabilité d'institutions fortes et démocratiques.

Selon le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, il s'agit d'un attentat à la bombe perpétré par deux "terroristes".

Sur les réseaux sociaux, Ali Yerlikaya a déclaré que l'attaque avait été menée à l'aide d'un véhicule piégé.

Selon les informations, l'un des assaillants est mort dans l'explosion et l'autre a été "neutralisé" par les autorités locales.