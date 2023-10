Angola: Lunda Norte - Le tronçon Nzangi-Tchicolondo pourrait être réhabilité en 2024

Cambulo — La route qui relie le siège de la municipalité de Cambulo à la frontière de Tchicolondo pourra être réhabilitée en 2024, a annoncé samedi la gouverneure de Lunda Norte, Deolinda Satula Vilarinho.

La dirigeante, qui a fait cette annonce lors de la rencontre de consultation de la population de la commune de Canzar, a souligné que la réhabilitation sera financée par une entreprise privée étrangère.

Sans révéler d'autres détails techniques et financiers, elle a réitéré que la réhabilitation effective du tronçon augmenterait le volume d'affaires à la frontière de Tchicolondo et la collecte des recettes fiscales.

"Depuis l'ouverture du Corridor de Lobito, nous avons accueilli des hommes d'affaires étrangers qui ont manifesté leur intérêt pour la réhabilitation de ce tronçon, car il donne accès à la frontière de Tchicolondo, qui est l'une des plus grandes sources de recettes fiscales du pays", a-t-elle souligné.

La frontière de Tchicolondo entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) est la deuxième plus grande du pays en termes de collecte de recettes, après celle de Luvo (Zaïre), et est responsable de 50 pour cent des recettes fiscales de la province de Lunda Norte.

Jusqu'en juillet, les recettes fiscales collectées à cette frontière, grâce aux échanges commerciaux, dépassaient les 160 millions de kwanzas.

D'autre part, Deolinda Vilarinho a promis la réhabilitation de l'hôpital de Canzar, la construction de nouvelles salles de classe et des logements pour les fonctionnaires pour éviter la fuite du personnel des secteurs de l'Éducation et de la Santé.

La gouverneur de Lunda Norte a effectué une visite de travail de deux jours dans les communes de Cachimo et Canzar, municipalité de Cambulo, où elle a pris connaissance de la situation socio-économique locale.

La municipalité de Cambulo se trouve à plus de 90 kilomètres de la ville de Dundo et compte plus de 150 habitants répartis dans cinq communes (Cachimo, Canzar, Luia et Cambulo).