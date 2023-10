Afrique: Les crises du climat et de la faim en Afrique exigent des mesures urgentes, et non des paroles en l'air

Alors que les délégués rentrent chez eux après avoir participé à deux sommets africains la même semaine, je réfléchis à ce qu'ils ont laissé derrière eux : de fausses solutions et des promesses vides.

Le Sommet africain sur le climat de Nairobi et le Sommet africain sur les systèmes alimentaires de Dar es Salaam, qui se sont tenus la semaine du 4 septembre, ont abordé des questions d'une importance cruciale. Mais ils ont souffert des mêmes défauts : la reconduction de politiques défaillantes, l'exclusion des agriculteurs et de la société civile, et l'approbation des points de vue exprimés dans les salles de conférence des pays riches.

Le temps presse. Chaque jour, la hausse des températures, les inondations, les tempêtes, les sécheresses et la dégradation des sols affectent de manière disproportionnée les petits producteurs de denrées alimentaires et les communautés africaines, amplifiant leurs vulnérabilités. L'urgence climatique et la crise de la faim exigent clairement un changement de cap urgent.

Mais où est la vision du changement ? Les délégués au climat du Nord continuent de brandir les crédits carbone comme leur réponse. Pendant ce temps, les donateurs, les chefs d'entreprise et les gouvernements africains continuent d'imposer aux agriculteurs africains davantage de produits agrochimiques et de semences hybrides, sans se soucier des effets néfastes avérés de la révolution verte sur la sécurité alimentaire et l'environnement.

Il ne faut pas être un Einstein pour comprendre que la folie consiste à faire la même chose encore et encore et à s'attendre à des résultats différents. Après avoir assisté à ces sommets, je me demande s'ils veulent même des résultats différents. Ils se contentent peut-être de politiques qui garantissent les profits des grandes entreprises grâce aux ventes de produits agrochimiques à des prix exorbitants et qui offrent des cartes de sortie de prison aux plus gros pollueurs du climat.

Des profits à court terme, une souffrance à long terme.

Si l'appel du Sommet africain sur le climat à taxer les émissions de carbone a été bien accueilli, des actions plus audacieuses sont nécessaires, en particulier à l'intersection de l'agriculture et du changement climatique. Les compagnies aériennes, les compagnies pétrolières et les géants de la technologie achètent des crédits carbone pour éviter d'avoir à réduire leurs propres émissions de CO2. De nombreux systèmes de crédits carbone n'apportent pas de bénéfices climatiques ou se transforment en accaparement de terres, créant des conflits et déplaçant des populations au nom de la conservation.

Les plantations de monocultures à grande échelle entraînent la déforestation et la perte de biodiversité. Les projets de crédit carbone sont maquillés en initiatives de conservation, laissant les pauvres sans terre. Les projets dits « intelligents face au climat » érodent les sols essentiels à la production d'aliments sains. Les engrais chimiques utilisés dans les monocultures de maïs hybride dégradent nos sols et polluent nos rivières.

L'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, s'est rebaptisée, insistant sur le fait que le GR de son nom ne signifie plus « révolution verte ». Il en va de même pour son carnaval annuel, le Forum africain de la révolution verte, rebaptisé Sommet africain des systèmes alimentaires. Que reste-t-il de leur mandat si les doreurs d'image ont purgé leur message principal ?

Pendant ce temps, des gens meurent. Selon les données de l'ONU sur la faim de cette année, le nombre de personnes souffrant de la faim dans les 13 pays ciblés par l'AGRA a augmenté de 50 % depuis 2006, et non diminué. Pourtant, la Fondation Gates investit 200 millions de dollars supplémentaires dans la nouvelle stratégie quinquennale de l'AGRA, bien qu'elle n'ait pas réussi à remédier de manière significative aux nombreuses lacunes signalées dans l'évaluation des donateurs réalisée par la Fondation elle-même.

L'AGRA n'est peut-être plus qu'une coquille vide, mais elle continue d'influencer de manière agressive les politiques des gouvernements africains. Ces politiques sont au service du nouveau champion de la révolution verte, la Banque africaine de développement. Le programme « Nourrir l'Afrique » de la Banque : Souveraineté alimentaire et résilience » de la Banque a engagé 40 pays africains dans un programme décennal de développement agricole doté d'un budget d'investissement de 50 milliards de dollars.

Si je salue l'énergie déployée par la BAD pour mobiliser des fonds en faveur de l'agriculture, en particulier à l'heure où les gouvernements africains croulent sous les dettes, il est décevant de constater qu'elle s'enferme toujours dans l'agriculture industrielle plutôt que dans des approches transformatrices telles que l'agroécologie. Les 40 plans nationaux, élaborés par des consultants étrangers, renforcent le mythe selon lequel la seule façon de nourrir l'Afrique est la révolution verte et l'agriculture intelligente face au climat. Il faut s'attendre à une augmentation massive de l'utilisation des terres, des engrais synthétiques, des pesticides et des semences hybrides et OGM. Il faut s'attendre à davantage de monocultures de féculents de base - riz, blé et maïs - qui détruiront la diversité des cultures et des régimes alimentaires sur tout le continent.

L'Afrique n'est pas une monoculture et nous ne permettrons pas à l'agro-industrie d'en faire une.

Nous ne pouvons pas perdre de temps à répéter les erreurs du passé. L'Afrique mérite beaucoup mieux. Il est temps d'écouter les millions de producteurs africains qui nourrissent leurs communautés grâce à des approches agroécologiques durables, en travaillant avec la nature, en nourrissant le sol et en protégeant la biodiversité. Il est temps de faire de l'agroécologie la pierre angulaire de la transformation du système agroalimentaire, de cultiver la résilience et de donner aux petits exploitants agricoles, aux éleveurs et aux pêcheurs les moyens de relever les défis posés par le changement climatique.

Nous sommes clairs dans nos critiques et nos propositions. Lors d'une récente réunion dans le Bassin du Congo, les participants ont publié la Déclaration de Kinshasa : Réconcilier la production alimentaire avec la conservation de la biodiversité et l'urgence climatique dans le Bassin du Congo. L'AFSA et ses alliés ont dénoncé le Sommet sur les systèmes alimentaires pour son exclusion des agriculteurs et ont présenté le type de politiques que nous demandons depuis des années. L'AFSA a fait des propositions en vue du Sommet sur le climat.

Ce sont ces voix africaines que les dirigeants des sommets excluent ou ignorent. Elles offrent la solution africaine dont le continent a besoin de toute urgence.

Million Belay, PhD, est le Coordinateur général de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique.